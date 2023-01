BTS, 美 ‘아이하트라디오 뮤직 어워즈’ 6년 연속 수상 후보

그룹 방탄소년단. 뉴스1

그룹 방탄소년단이 미국 ‘2023 아이하트라디오 뮤직 어워드’(iHeartRadio Music Awards 2023)에서 6년 연속 수상 후보에 올랐다.

11일(이하 현지시간) ‘아이하트라디오 뮤직 어워즈’가 발표한 올해 수상 후보 명단에 따르면, 방탄소년단은 지난해 6월 발매된 앤솔러지 앨범 ‘프루프’(Proof)의 타이틀곡 ‘옛 투 컴’(Yet To Come)으로 ‘베스트 뮤직비디오’(Best Music Video) 부문 수상 후보에 올랐고, '베스트 팬 아미'(Best Fan Army)를 더해 총 2개 부문에 노미네이트됐다.

2018년 ‘아이하트라디오 뮤직 어워즈’에서 처음 수상한 방탄소년단은 올해까지 6년 연속 수상 후보에 이름을 올렸다.

또한, 방탄소년단 정국도 ‘베스트 뮤직비디오’ 부문에서 미국 싱어송라이터이자 프로듀서 찰리 푸스(Charlie Puth)와의 협업곡 ‘레프트 앤 라이트’(Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS))로 수상 후보에 올랐다.

방탄소년단은 2018년 ‘아이하트라디오 뮤직 어워즈’에서 ‘베스트 보이밴드(Best Boy Band)’, ‘베스트 팬 아미’ 상을 받았고, 2019년에는 ‘베스트 팬 아미’, 2020년에는 ‘베스트 팬 아미’와 ‘베스트 뮤직비디오’(작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)) 부문을 수상했다. 2021년은 ‘베스트 팬 아미’와 ‘베스트 뮤직비디오’(‘다이너마이트’(Dynamite)), 지난해에는 ‘베스트 뮤직비디오’(‘버터’(Butter)), ‘베스트 팬 아미’ 상을 받은 바 있다.

한편 ‘아이하트라디오 뮤직 어워즈’는 2014년부터 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 주최해 오고 있는 음악 시상식으로, 올해는 오는 3월 27일 미국 로스앤젤레스에서 개최될 예정이다.

