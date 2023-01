‘슈퍼푸드’ 피스타치오, ‘단백질 완전체’에 식이섬유 풍부

열량이 상대적으로 낮은 견과류인 피스타치오는 단백질과 식이섬유가 풍부해 건강에도 좋다. 게티이미지뱅크

열량이 상대적으로 낮은 견과류인 ‘피스타치오’(pistachio)는 최근 국내에서도 소비가 늘고 있다.

그런데 피스타치오가 단백질과 식이섬유가 풍부하다는 등 건강에 이롭다는 5가지 내용이 미국의 유명 리빙 전문지에 소개됐다.

특히 피스타치오는 ‘식물성 식품’이지만, 단백질만은 9가지 필수 아미노산이 모두 든 ‘완전체’라고 강조했다.

미국의 리빙 전문 잡지 ‘리얼 심플’(Real Simple)은 지난달 22일 ‘우리 영양사는 피스타치오에 반한 건가요? 피스타치오가 당신에게 좋은 5가지 이유’(Our RD Is Nuts About Pistachios? Here Are 5 Reasons They‘re So Good for You)라는 기사에서 피스타치오의 건강상 장점을 자세히 소개했다.

피스타치오는 다양한 음식에도 활용할 수 있는 좋은 식재료다. 게티이미지뱅크

해당 매체에 따르면 피스타치오는 구약성경의 창세기 43장 11절에도 등장할 정도로 인간은 수천 년 동안 이 견과류를 먹어왔다. 피스타치오는 한 때 부르주아 계급의 지위를 상징하는 물건이자 진미로 여겨져 왔지만, 이제는 영양가 있는 간식을 원하는 거의 모든 사람들이 쉽게 먹을 수 있는 음식이 됐다.

먼저 피스타치오는 ‘완전 단백질 식품’이다. 일반적으로 콩이나 땅콩 등 식물성 단백질 공급 식품에는 모든 필수 아미노산이 포함돼 있지 않지만, 피스타치오는 예외다. 피스타치오는 우리 몸이 생성하지 못해 음식을 통해 보충해야 필수 아미노산 9가지를 모두 보유하고 있다. 또 피스타치오 4분의 1컵당 계란 1개의 단백질 함량인 6g의 단백질을 제공한다.

또한 피스타치오에는 식이섬유가 풍부하다. 식이섬유가 많은 음식은 콜레스테롤과 혈압을 낮추고 심혈관 질환에 걸릴 위험을 낮춰준다. 피스타치오는 다른 견과류보다 식이섬유가 많아 간식으로 좋다. 피스타치오 4분의 1컵당 식이섬유가 3g 들어있다.

이와 함께 피스타치오에는 건강에 이로운 지방이 들어 있다. 피스타치오에 함유된 ‘다중 불포화 지방’은 포만감을 높이고 콜레스테롤을 낮추는 데 도움이 된다. 또 피스타치오의 단백질·식이섬유·불포화 지방 등은 포만감을 오래 유지하도록 하고 에너지를 지속해서 제공해 다이어트에도 유익하다.

피스타치오는 다양한 음식에도 활용할 수 있는 좋은 식재료다. 게티이미지뱅크

이밖에도 피스타치오에는 비타민 B6가 듬뿍 들어 있다. 피스타치오는 전반적으로 영양소가 풍부하지만 특히 비타민 B6 함량이 눈에 띈다. 비타민 B6가 풍부한 균형 잡힌 식단은 빈혈을 예방하고 심장 질환 위험을 낮추는 데 도움이 된다. 또 우리 몸이 아미노산을 처리하는 데 도움이 되기 때문에 근육을 만드는 데도 필수적이다.

피스타치오 한 줌에는 비타민 B6의 하루 권장량의 30%를 제공한다. 또 티아민(비타민 B1)과 엽산(비타민 B9) 등 다른 비타민 B군도 함유돼 있다.

아울러 피스타치오에는 노화의 주범인 활성산소를 없애는 항산화 효과를 기대할 수 있다. 루테인과 베타카로틴, 감마 토코페롤(비타민 E) 등 항산화 성분은 세포 손상을 억제한다.

한편, 매체는 피스타치오를 활용한 요리법도 함께 소개했다. 로스팅한 피스타치오를 샐러드에 넣거나 그리스식 요구르트 위에 으깬 피스타치오를 뿌려 먹을 수도 있다. 또 피스타치오 푸딩, 염소 치즈와 피스타치오를 곁들인 구운 대황 샐러드, 피스타치오 페스토를 곁들인 그린 리조또, 매운 고구마 수프 등도 함께 소개했다.

이승구 온라인 뉴스 기자 lee_owl@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]