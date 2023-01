Good, Bridge, True… 부산 새 도시 슬로건 최종후보

부산시가 기존 ‘다이내믹 부산’을 대체할 부산의 새로운 도시 슬로건 선정을 위해 전문가와 시민 1만3000여명의 의견을 반영한 최종 후보 3개를 공개했다. 부산의 새로운 얼굴이 될 도시 슬로건 최종후보는 △Busan is Good(부산이라 좋다) △Bridge for All Busan(모두를 연결하는 부산) △True Place Busan(진정한 도시 부산)이다.



부산시 도시브랜드 공모에 2757명이 3248건의 슬로건을 응모했다. 시는 1만3000여명의 시민과 전문가의 의견을 수렴해 이 중 3개를 최종 후보로 압축했다.



먼저 시민 1만여명의 의견을 모아 부산의 정체성을 ‘미래지향적인, 활기찬, 여유로운, 글로벌한’ 도시로 규정하고, 이를 바탕으로 시민 공모와 시민참여단 ‘상상더하기+’ 의견 및 전문가그룹 ‘상상곱하기x’ 자문을 거쳐 3개의 최종 후보안을 도출했다.



부산시는 4일부터 10일까지 부산 도시브랜드 공식플랫폼 상상온(On)에서 도시 슬로건 최종 후보 3개 안에 대한 시민 선호도 조사를 실시한다고 3일 밝혔다.



선호도 조사는 온라인 취약 계층을 위해 부산역과 김해공항, 도시철도 중앙역·연산역·동래역·국제금융센터역·서면역·광안역·해운대역·사상역 등에서 오프라인으로도 진행된다.



이번 선호도 조사는 ‘다이내믹 부산’을 대체할 부산의 새로운 도시 슬로건 선정에 부산 시민의 다양한 목소리를 담아내기 위한 최종 과정으로, 13일 개최되는 부산도시브랜드위원회에서 시민 선호도 조사 결과를 반영해 도시 슬로건이 최종 결정된다.

부산=오성택 기자

