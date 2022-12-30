교육부 △인재양성정책과장 강정자△대학규제혁신총괄과장 박준성△지역인재정책과장 윤소영△평생직업교육기획과장 하유경△산학협력취창업지원과 지원근무 장미란△교원정책과장 최보영△교원양성연수과 지원근무 조재익△교육복지정책과장 이상돈△교육시설과장 정영린△대학운영지원과장 김홍순△유아교육정책과장 이용학△교육자치협력과장 최수진△사회정책총괄담당관 지원근무 안웅환△디지털교육전환담당관 송선진△중등직업교육정책과장 이상범△산학협력취창업지원과장 구영실△대학재정과장 김진형△교원양성연수과장 원용연△사회정책조사분석팀장 김효신△사회정책의제담당관 나은종△전문대학법인지원팀장 김동안△사학감사담당관 홍수영△지역혁신대학지원과장 박성하△인성체육예술교육과장 박창원△교육국제화담당관 유희승△평생학습지원과장 권삼수△인재선발제도과장 김혜림△인재양성지원과장 정상은△교육안전정책과장 최화식△고등직업교육정책과장 이상우△예산담당관 권지영△동북아교육대책팀장 김주영△지방교육재정과장 채홍준△방과후돌봄정책과장 나현주△유보통합추진준비팀장 지혜진△학술연구정책과장 고영훈△교육데이터담당관 이지은△글로벌교육정책담당관 이혜진△혁신행정담당관 김새봄△기초학력진로교육과장 최윤정△청년장학지원과장 안상훈△재외교육지원담당관 안수미△학생건강정책과장 정희권△교육시설안전팀장 김관영△정보보호팀장 김도영△교육정보시스템운영팀장 유성석△학교생활문화과장 강전훈△학교교수학습혁신과장 유상범△교육콘텐츠정책과장 이진우△특수교육정책과장 김선미△장애학생평생교육팀장 민미홍△국립대학병원지원팀장 김수정△대학경영지원과장 최용하△융합교육지원팀장 마소정△교육과정지원팀장 김한승△교육부 부이사관 예혜란 정윤경 이소영△교육부 서기관 엄진섭 노진영 어효진 이지현△교육부 장학관 박수경
과학기술정보통신부 ◆과장급 전보 △과학기술전략과장 장홍태
산업통상자원부 ◆과장급 전보 △중남미대양주통상과장 류동희△신통상전략과장 윤선영△기후에너지통상과장 윤진영△자유무역협정이행과장 고현△자유무역협정협상총괄과장 박정미△국가기술표준원 지원총괄과장 전용옥
해양수산부 ◆과장급 전보 △수출가공진흥과장 박승준△지도교섭과장 김원배△항만기술안전과장 전충남△세월호후속대책추진단 기획총괄과장 김병구△국립해양조사원 남해해양조사사무소장 김동수△서해어업관리단장 김종모△부산지방해양수산청 부산항건설사무소 계획조사과장 임성순△부산지방해양수산청 해양수산환경과장 이정로△부산지방해양수산청 제주해양수산관리단장 이승두△인천지방해양수산청 해양수산환경과장 김해기△군산지방해양수산청장 최창석△목포지방해양수산청장 정문수△포항지방해양수산청장 김상기△대산지방해양수산청장 류승규△국립수산과학원 연구협력과장 박정인△해양수산과학기술정책과장 이규선△해양공간정책과장 김인경△해양생태과장 신재영△원양산업과장 이재영△연안해운과장 도경식△평택지방해양수산청장 변혜중
공정거래위원회 ◆부이사관 승진 △입찰담합조사과장 장혜림
한국농어촌공사 ◆본사 부장급 전보 △안전총괄부장 박주철△재난안전부장 이준구△전략기획부장 정정화△미래사업부장 박규호△기후정책추진단장 이주형△기획총괄부장 김용구△ESG혁신부장 김정은△법무지원부장 박영선△투자개발부장 정원주△보안관리부장 신인식△사업총괄부장 윤성은△기술기준부장 김병규△기술심사부장 유중근△사업지원부장 박영진△새만금사업부장 유승철△대단위사업부장 김훈△어업보상부장 김장미△용지보상부장 임준현△수자원기획부장 양희충△수자원관리부장 고재한△시설개선부장 이용만△수자원시스템부장 박상빈△스마트그린기술부장 박윤호△에너지사업부장 장이욱△스마트농업건축부장 박미란△에너지상생부장 김한규△물순환지하수부장 박영규△환경사업부장 김이부△지질지반기술부장 고정희△물관리기술혁신부장 김상우△농업가뭄센터장 조영준△농촌공간계획부장 김국현△농촌사업관리부장 백승출△농촌공간디자인부장 최찬원△어촌총괄부장 강신길△수산해양부장 손명훈△농지기획부장 이주헌△농지사업부장 방규현△농지연금부장 강수환△농지은행정보부장 윤귀남△농지정책개발부장 이기봉△농지관리부장 황인태△농지정보부장 김영심△기금운영부장 이동호△기금조성부장 조수경△기금농지관리부장 송영학△총무부장 송영수△노사복지부장 이준호△감사총괄부장 정종빈
한전원자력연료(KNF) △청렴감찰부장 최영재△조직예산부장 이철호△보안방호부장 명정만△내부회계관리반장 여용길△사택리모델링반장 연진호△디지털총괄부장 안종성△디지털융합부장 한윤희△정보보안부장 김민수△재난대응부장 홍종원△생산기획팀장 정두래△생산관리부장 이상민△공정개발팀장 박기범△증설시운전반장 최희성△소결체부장 노호규△TSA성형부장 성학진△TSA가공부장 황호연△보전기술팀장 김태훈△정비부장 이현준△SCM전략부장 황인선△물자관리부장 김형택△국내원전설계관리팀장 최동수△해외원전설계관리팀장 박성규△설계품질인허가부장 박세인△코드검증관리부장 김재희△열수력설계팀장 전종국△과도해석팀장 조성주△사고해석부장 이상익△노심보호설계팀장 이대진△계속운전평가부장 장재용△연료개발부장 하동근△시험해석기술부장 박준규△소재개발부장 장훈△성능해석기술부장 최재명△안전해석기술부장 이걸우△후행주기사업부장 도만석△해외사업개발부장 김성두△UAE신규사업부장 문훈아△품질검증부장 김영로△시험분석부장 김용재△집합체설계부장 김일규△아부다비지사장 최영호
한국산업단지공단 ◆본부장·실장급 승진 △기업지원실장 김은철△구조고도화사업실장 안무권△강원지역본부장 권오성 ◆팀장급 승진 △기업투자혁신팀장 윤홍민△세무회계팀장 김민석△디지털플랫폼팀장 임정진△강원지역본부 동해지사장 이범호△전남지역본부 산단혁신기획팀장 장광호△전북지역본부 산단혁신기획팀장 유병길
인천항만공사 ◆1급 전보 △항만운영실장 김순철△여객사업부장 김영국 ◆2급 전보 △항만뉴딜사업실장 남인식
한국교육개발원 △부원장 겸 기획조정본부장 임후남△고등·평생교육연구본부장 최정윤△교육데이터연구본부장 박병영△미래교육연구본부장 손찬희△홍보자료실장 정경아△학교·교원정책연구실장 이동엽△교육복지연구실장 박경호△고등교육연구실장 조옥경△평생·융합교육연구실장 김경애△디지털교육연구실장 김은영△인사실장 김태현△재무회계실장 이지훈△정보화실장 이기준△감사실장 장인식
한국로봇산업진흥원 ◆부서장 전보 △경영기획본부장 류지호△로봇혁신사업본부장 김서현△로봇기반디지털본부장 김종헌△산업혁신실장 박일우 ◆팀장 전보 △기획예산팀장 오택수△인재경영팀장 정준혁△재무회계팀장 박미영△안전보안팀장 정현철△로봇혁신사업본부 제조혁신팀장 주충호△로봇혁신사업본부 서비스융합팀장 문상미△로봇혁신사업본부 글로벌혁신팀장 김규환△로봇혁신사업본부 로봇인력양성팀장 윤정민△로봇기반디지털본부 디지털화사업팀장 류요엘△로봇기반디지털본부 첨단로봇실증연구팀장 이진원△로봇기반디지털본부 품질인증팀장 백형택△로봇기반디지털본부 시험평가팀장 이상종△산업혁신실 부실장 김태우△감사윤리팀장 이용래
한국식품연구원 ◆본부장급 △식품산업연구본부장 서동원△경영기획본부장 권동수 ◆부장급 △감사부장 이우선△연구정책부장 홍희도 ◆실장/센터장급 △사업관리실장 박희원△성과홍보실장 윤원중△식품분석연구센터장 조용선△기획총무실장 정유승△인력개발실장 박세연△예산재무실장 임태진△구매정보실장 최대관△시설안전실장 조현진 ◆팀장급 △지능화정책팀장 박정민△인프라지원팀장 이승환△정보보안팀장 박원규△시설운영팀장 유종민
한국세라믹기술원 △부원장 이성민△소재융합고도화연구본부장 김진호△이천분원장 김응수△저탄소·디지털 전환사업단장(겸임) 이성민△감사실장 정철△산업·대외협력기획실장 구본경△경영기획실장 이정근△전자융합소재센터장 남우현△우주항공융복합소재센터장 김만태△도자융합소재기술센터장 김진호△바이오소재공정센터장 이혜선△탄소중립소재센터장 송훈△디지털소재혁신센터장 신태호
극지연구소 △연구기획실장 강동훈
SBS ◆국장급 승진 △라디오센터장 전문수△스포츠국장 손근영 ◆부국장급 승진 △통합뉴스룸 보도국장 우상욱△미래전략국장 황선복△마케팅국장 이정우△경영국장 김기헌△대외협력실 심의팀 배성우△콘텐츠전략본부 콘텐츠파트너십팀장 유윤재△콘텐츠전략본부 문화사업팀장 이영찬△시사교양본부 윤성만 장경수 허강일△보도본부 김수현 고희경 김용욱 편상욱 이현식 박병일 정희돈△경영본부 재무팀장 우규호△경영본부 ERP팀 김두식△경영본부 콘텐츠마스터링팀장 최동찬 ◆부장급 승진 △디지털전략실 미디어전략팀장 김석희△콘텐츠전략본부 아나운서팀 이병희△콘텐츠전략본부 콘텐츠파트너십팀 변진선 임찬묵△콘텐츠전략본부 광고팀 김진철△시사교양본부 교양3CP 한재신△시사교양본부 고영우△예능본부 예능D스튜디오 팀장 김용권△라디오센터 라디오콘텐츠전략팀장 이선아△라디오센터 김광수 이창재 김훈종△보도본부 탐사보도부장 김정인△보도본부 정치팀장 조성현△보도본부 경제정책팀장 송욱△보도본부 곽상은 장세만 유성재 임상범 심우섭△경영본부 기획팀 장용준△경영본부 국외연수 차재훈△경영본부 노사협력팀 윤성노△경영본부 재무팀 유우정△경영본부 총무팀 고성진△경영본부 미디어IT팀 진신우△경영본부 네트워크기술팀 전철석△경영본부 콘텐츠마스터링팀 이승재△경영본부 라디오기술팀 황한성 ◆전보 △대외협력실 정책팀장 유병수△보도본부 스포츠취재부장 서대원
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