국토교통부 ◆국장급 전보 △항공정책관 김영국△대도시권광역교통위원회 광역교통정책국장 김규철△모빌리티자동차국장 전형필△서울지방항공청장 김홍목△대도시권광역교통위원회 광역교통운영국장 안석환
도로교통공단 △교통안전본부장 직무대리 김용호△감사실장 현철승△안전경영실장 노명진△교통AI빅데이터융합센터장 김은정△교통사고종합분석센터장 선치성△ESG미래사업처장 정은철△예산처장 이승형△인사처장 김성욱△인재개발처장 유인석△교통과학장비처장 박병철△교육관리처장 이재훈△면허관리처장 김호진△면허민원처장 오상운△정책연구처장 유태선△인천광역시지부 지역본부장 우덕균△강원도지부 지역본부장 이호원△전라북도지부 지역본부장 기용걸△경상북도지부 지역본부장 김수영△한국교통방송 대구본부 직무대리 김용석△한국교통방송 전북본부 직무대리 박경민△한국교통방송 경남본부 직무대리 박석훈△도봉운전면허시험장 단장 전용환△강서운전면허시험장 단장 이상래△서부운전면허시험장 단장 김병석△울산운전면허시험장 단장 김종후△용인운전면허시험장 단장 정연철△강릉운전면허시험장 단장 박재동△청주운전면허시험장 단장 김성곤△제주운전면허시험장 단장 박광재
한국방송통신전파진흥원 ◆1급 승진 △전파기반본부 황성호△ICT자격본부 임창용△전파자원본부 이승훈△부산본부 염동석 ◆2급 승진 △인사총무팀 정경구△기금성과평가팀 이상응△자격기획팀 강명승△목포사업소 오맹원 ◆3급 승진 △안전보건팀 김형경△성과평가팀 홍성곤△정보보호팀 김경근△전파기술센터 김건희△전파자원기획팀 김기원 ◆신규 임용 △전파관리실장 권영모 ◆신규 보임 △경북본부장 이동만△제주본부장 김권섭 ◆전보 △안전경영지원단장 김호영△경영기획본부장 유승국△전파기반본부장 황성호△부산본부장 염동석△경인본부장 임동원△충청본부장 김규현△전남본부장 이종수△전북본부장 김영욱
경희대 △경영대학장 장혜정△의과대학장 겸 의학전문대학원장 허영범△응용과학대학장 이선미△공공대학원장 임상헌
목포대 △대학원장 이형재△교육대학원장 박분희△경영행정대학원장 김병록△산업기술대학원장 서재현△인문대학장 이경엽△사회과학대학장 조준범△자연과학대학장 박시형△공과대학장 최종명△경영대학장 이창대△생활과학예술체육대학장 박동철△교무처장 류동영△학생처장 최세웅△기획처장 차주환△산학연구처장 임한규△입학처장 옥민호△생명윤리심의위원회 위원장 박진우△IPP사업단장 박계춘△도서관장 김선화△정보전산원장 김현곤△교육혁신본부장 변경석△학생생활관장 최소은△평생교육원장 이진형△국제교류교육원장 고두갑△공동실험실습관장 유용권△신문방송사 주간 홍선기△과학영재교육원장 강장원△공학교육혁신센터장 오명호△정보보호영재교육원장 김민수△인권센터장 안영하△현장실습지원센터장 조현규
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