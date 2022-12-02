공정거래위원회 ◆과장급 인사 △온라인플랫폼정책과장 박설민
관세청 ◆고위공무원 나급 신규임용 △관세인재개발원장 유선희
국무조정실·국무총리비서실 ◆국장급 전보 △고용식품의약정책관 최관병
한국원자력안전기술원 △계측·전기평가실장 윤영식
한국핵융합에너지연구원 △부원장 윤시우
한국건설산업연구원 △기획·경영본부장 최석인△미래산업정책연구실장 전영준△건설기술·관리연구실장 최수영△경제금융·도시연구실장 김정주△행정·연구지원센터장 이종한
축산물품질평가원 △부원장 하욱원
경향신문 △사회경제연구원장 겸 논설위원 안호기△논설위원 서의동△편집국 기획디렉터 겸 스포트라이트부장 김재중△〃 전국사회부 선임기자 김창효
조선일보 △주북경특파원 이벌찬
SBS ◆국장급 △미래전략국장 황선복△편성국장 최태환△마케팅국장 이정우△시사교양국장 박상욱△통합뉴스룸 보도국장 우상욱 ◆부국장급 △뉴스플랫폼총괄 허윤석 ◆부장급 △시사교양본부 교양 1CP 이동협△교양 2CP 정철원△교양 3CP 한재신△교양 4CP 김재원△보도본부 정치부장(에디터) 최대식△경제부장(에디터) 정호선△사회부장(에디터) 손석민△뉴스혁신부장 정성엽△생활문화부장 홍순준△D뉴스플랫폼부장 신승이△일반뉴스부장 박민하△탐사보도부장 김정인△D탐사제작부장 한승희
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