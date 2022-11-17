국토교통부 ◆과장급 전보 △도로시설안전과장 김형철△혁신도시산업과장 원종덕 ◆과장급 전보 △유엔 경제사회이사회 파견 김동익
국토안전관리원 △상임이사 이종우
미래에셋증권 ◆전무 △베트남법인 강문경△기업금융부문 김미정△S&T부문 박경수△그룹위험관리단 노용우△프로세스혁신본부 노정숙△투자센터여의도WM 남미옥 ◆상무 △런던법인 김승욱△프로젝트투자금융1본부 정종욱△IPO2팀 김진태△투자센터판교WM 정상윤△연금1부문RM1본부 양희철△연금1부문RM2본부 김병천△멀티솔루션본부 박응식△디지털플랫폼본부 김세훈△고객케어본부 권오만△경영혁신본부 김도현△혁신추진단 정종균△미디어콘텐츠본부 서상영△Equity솔루션본부 이제헌△Delta One본부 최선민 ◆이사대우 △인도네시아법인 안대웅△상해사무소 이인구△부동산개발3팀 조영혜△감사팀 김연효△그룹내부통제관리팀 신성철△Global혁신본부 계경태△기업금융1본부 IB1팀 김인수△마포WM 이지연△투자센터 서초WM 1팀 최희정△투자센터 서초WM 3팀 김영만△해운대WM 1팀 탁주태△명일동WM 변상미△분당WM 2팀 김지엽△투자센터광화문WM 2팀 조정렬△연금1부문RM2본부 영업1팀 정진성△연금2부문RM1본부 영업2팀 송남용△연금2부문RM2본부영업1팀 김수현△UX Lab팀 전윤호△WM혁신팀 김영종△상품개발팀 김진호△자금팀 윤진걸△대체투자심사 2팀 이시영△IT지원팀 김점수△시스템팀 서동현△영업정보팀 이종욱△HR혁신팀 유찬△인재개발팀 이진아△경영지원본부 김재환△리테일채권솔루션팀 이동준△구조화운용본부 이훈
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