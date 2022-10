지난 14일 파라다이스 호텔 부산이 개최한 ‘BTS <Yet To Come> THE CITY in BUSAN' 전야 이벤트 시작 전 관람객들이 신관 야외가든 포토존에서 인증샷을 찍고 있다.

파라다이스 호텔 부산은 이날 오후 8시부터 오후 11시까지 콘서트 전날의 설렘을 만끽하는 ‘전야 이벤트(Pre-Gathering Event)’를 개최했다. 탁 트인 해운대 밤바다를 배경으로 야외가든에 설치된 야외무대에서 방탄소년단 영상 콘텐츠 상영, 퀴즈 이벤트, 댄스 이벤트 등을 진행해 오직 파라다이스 호텔 부산에서만 만나볼 수 있는 특별한 시간을 선사했다.

지난 14일 파라다이스 호텔 부산이 개최한 ‘BTS <Yet To Come> THE CITY in BUSAN' 전야 이벤트에서 관람객들이 댄스 이벤트에 참여하고 있다.

지난 14일 파라다이스 호텔 부산이 개최한 ‘BTS <Yet To Come> THE CITY in BUSAN' 전야 이벤트 현장이 팬들로 북적이고 있다. 파라다이스 호텔 부산은 이날 오후 8시부터 오후 11시까지 콘서트 전날의 설렘을 만끽하는 ‘전야 이벤트(Pre-Gathering Event)’를 개최했다.

