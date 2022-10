JTI코리아, 글로벌 아이디어 공모전 ‘Make It Bright’ 참가자 모집

JTI코리아가 글로벌 아이디어 공모전 ‘Make It Bright’의 참가자를 모집한다.

Make It Bright는 스위스 JTI 본사에서 주관하는 글로벌 차세대 인재 육성 프로그램으로, 2019년에 시작해 올해로 4회를 맞이했다. 전 세계 30여개국의 잠재력을 가진 젊은 인재를 대상으로 창의성과 기업가 정신을 겸비한 차세대 글로벌 인재를 발굴 및 양성하기 위해 기획됐다.

올해 공모전의 주제는 ‘원격 근무와 현장 근무를 혼합한 하이브리드 근무 환경을 이상적으로 만드는 방법(How to Make the Hybrid Workplace an Ideal Workplace)’으로, 참가자들은 형식에 제한 없이 자유롭게 아이디어를 제출하면 된다. 개인 또는 2~3인이 팀을 이뤄 지원할 수 있으며, 참가 자격은 ▲대한민국에서 법적으로 취업이 가능한 만 19세~28세의 청년으로 ▲2년 미만의 재직 경력자 ▲비즈니스 수준 이상의 영어가 가능한 자 ▲해외여행 결격사유가 없는 자 등이다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]