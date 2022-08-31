문화체육관광부 ◆실장급 임용 △해외문화홍보원장 김장호 ◆국장급 임용 △문화정책관 정향미△지역문화정책관 이종률△소통정책관 이진식△미디어정책국장 박용철△체육국장 최보근△관광정책국장 박종택△국립중앙박물관 교육문화교류단장 강수상△〃 학예연구실장 이수미△ ▲국립경주박물관장 함순섭△해외문화홍보원 해외문화홍보기획관 김근호△국립한글박물관장 김영수 ◆과장급 임용 △종무1담당관 김규직△종무2담당관 정규식△국내관광진흥과장 이관표△국립중앙박물관 문화교류홍보과장 강성태△해외문화홍보원 해외문화홍보사업과장 김나나△한국정책방송원 윤태욱
국토교통부 ◆과장급 전보 △감사담당관 이재평△기획담당관 김배성△국토정책과장 김석기△지역정책과장 장순재△건설정책과장 한성수△물류정책과장 김근오△도로정책과장 한명희△도로건설과장 양희관△국가건축정책위원회기획단 건축혁신기획팀장 권유정△공공주택추진단 공공택지기획과장 차상헌△서울지방국토관리청 건설안전국장 홍성준△광역급행철도추진단장 이경석△주택공급기획과장 이장원△부동산개발정책과장 이대섭△부동산거래분석기획단장 김성호△공간정보진흥과장 오성익△해외건설정책과장 안진애△해외건설지원과장 안세희△항공운항과장 민풍식△항공기술과장 문석준△공공주택추진단 도심주택공급협력과장 이상옥△도시활력지원과장 김기훈△국가공간정보센터장 박진식△항공교통과장 곽영필△대도시권광역교통위원회 광역환승과장 이성민△서울지방항공청 안전운항국장 이호진△부산지방항공청 항공관제국장 강정현△국토지리정보원 스마트공간정보과장 임헌량△〃 국토위성센터장 이호형△모빌리티정책과장 김종오△디지털도로팀장 윤종빈
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