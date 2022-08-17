[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

국무조정실·국무총리비서실 ◆실장급 △사회조정실장 김영수△청년정책조정실장 송경원 ◆과·팀장급 △2050 탄소중립녹색성장위원회 사무처 기획평가과장 한동희△해양수산부 인천지방해양수산청 운영지원과장 조영선△행사의전행정관 김경태
산업통상자원부 ◆국장급 전보 △전력혁신정책관 이호현
국가보훈처 ◆실·국장급 전보 △보훈심사위원장 이남일
인사혁신처 ◆국장급 승진 △국가공무원인재개발원 리더십개발부장 황인수 ◆3급 승진 △인사조직과장 지윤경
식품의약품안전처 ◆국장급 임용 △소비자위해예방국장 유현정 ◆국장급 전보 △기획조정관 김유미△식품안전정책국장 이재용△수입식품안전정책국장 강대진△식품소비안전국장 이성도△서울지방식품의약품안전청장 한상배△대전〃 이승용
통계청 ◆과장급 인사 △경인지방통계청 농어업서비스업조사과장 황의태△호남지방통계청 지역통계과장 백지선△〃 사회조사과장 명노섭△충청지방통계청 지역통계과장 이의규
부산대 △교무처장 김승룡△교양교육원장 차윤정
조선일보 △논설위원 이용수
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