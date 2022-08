유통업계, 여름 더욱 뜨겁게 달궈줄 ‘한정판 패키지’ 선보여

최근 유통업계에서 더운 여름을 맞이해 더 핫(hot)한 ‘한정판 패키지’를 잇달아 선보이며 뜨거운 인기를 얻고 있다.

한정판 패키지는 개인의 취향을 숨김없이 드러내는 MZ세대 사이에서 더욱 주목받는 것으로 보인다. MZ세대는 기다렸던 상품을 구매하기 위한 ‘오픈런(open+run)’을 주저하지 않는 세대로, 한 설문조사에 따르면 응답자의 66%가 한정판 제품을 구매한 경험이 있고 50.8%는 한정판 제품이라면 더 관심이 간다고 답하기도 했다.

이러한 연유로 유통업계는 올여름 한정된 수량으로만 만나볼 수 있는 한정판 패키지 출시에 한창이다. 특히 유명 아티스트 및 캐릭터와의 협업을 진행하거나, 여름 감성을 충실히 반영한 디자인을 입힌 패키지로 소비자의 구매 욕구를 자극하며 눈길을 끌고 있다.

코카-콜라는 소비자에게 특별한 브랜드 경험을 제공하고자 만든 글로벌 이노베이션 플랫폼 ‘코카-콜라 크리에디션(Coca-Cola Creadition™)’의 두 번째 프로젝트로 ‘코카-콜라 제로 MARSHMELLO(마시멜로)’ 한정판을 공개했다. ‘코카-콜라 제로 MARSHMELLO’는 22년 그래미상 후보로도 오른 글로벌 EDM 아티스트 MARSHMELLO와의 협업을 통해 선보인 제품이다. 그의 음악 세계에 대한 영감과 상상력을 조합해 보는 이들의 호기심을 자극하고 상상 이상의 즐거움을 경험하도록 돕고자 기획됐다.

패키지 디자인에서 브랜드의 상징과 아티스트의 신비스러운 시그니처를 접목해 과감한 변화를 준 것이 큰 특징이다. 특히 바탕색으로 코카-콜라 고유의 빨간색 대신 MARSHMELLO의 시그니처 하얀색을 적용했다. 하단에는 ‘코카-콜라 크리에디션’ 로고와 함께 그의 모습을 일러스트레이션으로 표현해 특별함을 더했으며, 검은색 로고 또한 아래로 녹아내리는 형태로 구현해 익숙한 듯하면서도 새로운 느낌을 부여했다.

‘코카-콜라 제로 MARSHMELLO’는 355ml 1종 한정판으로 출시됐으며, LG생활건강의 자회사 코카-콜라 음료를 통해 편의점 및 온라인 채널 등에서 만나볼 수 있다.

귀여운 캐릭터를 패키지 디자인 요소로 사용해 흥미를 유발하는 제품도 눈에 띈다.

프레시코의 아임얼라이브 콤부차는 네이버 웹툰 ‘유미의 세포들’과의 컬래버레이션을 통해 한정판 콤부차 4종을 선보였다. 한정판 콤부차 4종은 오리지널, 애플베리, 석류, 진저레몬으로 ‘유미의 세포들’의 캐릭터를 활용한 디자인 라벨을 부착한 것이 특징이다. 젊은 층에게 한층 더 친근하게 다가가고자 기획한 이번 협업 제품은 7월 25일부터 자사 온라인몰에서 만나볼 수 있다.

설빙은 지난 6월 일러스트 크리에이터 영이의 숲과 협업해 ‘설빙 X 꽃카’ 이벤트를 진행했다. 꽃카 인절미설빙 세트와 꽃카 팥인절미설빙 세트를 구매한 고객에게 설빙 X 꽃카 보랭백과 스티커를 증정하는 방식이다. 여기에 꽃카 일러스트를 활용한 한정판 포장 용기도 출시해 소비자에게 즐거운 경험을 선사했다.

여름 감성을 듬뿍 담아 출시한 한정판 패키지도 인기다.

코카-콜라는 올여름, 음악으로 하나 되는 마법 같은 경험을 제공하기 위해 썸머 뮤직 캠페인을 개최하고 ‘Scan & Enjoy(스캔하고 즐기세요)’ 코-크 썸머 뮤직 패키지를 선보였다. 패키지에 삽입된 QR코드를 스캔하면 소중한 이들과 함께하는 다양한 상황을 테마로 한 ‘코카-콜라 X essential;’ 플레이리스트로 연결된다. 소비자로 하여금 ‘마시고 스캔하며 즐기는’ 짜릿한 경험을 제공하고자 한 것. 한정판 썸머 패키지는 코카-콜라와 코카-콜라 제로 2종 300ml/500ml/1.5L/1.8L 페트(PET)로 만나볼 수 있다.

푸라닭 치킨은 일상 회복에 따른 외부활동 증가 추세와 날씨에 맞춰 'TAKE ME OUT' 한정판 시즌 패키지를 출시했다. 이번 패키지는 손잡이를 추가한 더스트 백과 치킨 박스로 구성돼 외부 동 시 다방면으로 활용할 수 있게끔 제작한 것이 특징이다. 더스트 백은 은은한 상아색과 초록색의 조합으로 산뜻한 컬러감을 극대화했으며, 야외활동을 연상시키는 일러스트 캐릭터와 ‘TAKE ME OUT’ 타이포를 중앙에 배치해 키치함을 더했다.

삼첩분식은 자사의 시그니처 패키지를 매 시즌 한정판 디자인으로 출시한 데 이어, 올여름에만 만나볼 수 있는 한정판 에디션 패키지를 최근 선보였다. 이번 패키지는 특유의 밝은 색채와 따뜻한 감성을 그림으로 전하는 ‘Chole Young’ 작가와 협업해 탄생했다. 보기만 해도 시원한 여름 바다를 배경으로 반짝이는 파도를 시각적으로 강조해 색다른 즐거움을 선사하고 있으며, 오직 삼첩분식에서만 만날 수 있는 패키지를 통해 더욱 시원하고 행복한 여름을 보내길 바라는 마음을 담았다는 설명이다.

김현주 기자 hjk@segye.com

