[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

국무조정실·국무총리비서실 ◆전보 △코로나19 중안재난안전대책본부 총리실 상황실 현안관리과장 성현국△감사기획팀장 이가형△규제심판운영과장 정동혁△적극행정팀장 이아연
기획재정부 ◆과장급 인사 △협동조합과장 윤영귀
보건복지부 ◆과장급 전보 △보건산업진흥과장 김건훈△보건의료기술개발과장 서일환
한국에너지기술연구원 ◆승진 △부원장 이원용△KIER 스쿨 대학원장 이재구
중앙대 △서울캠퍼스 총무처장 박기석△안성캠퍼스 총무처장 홍영훈△서울캠퍼스 생활관장 김완
대구대 △감사팀장 겸 인권센터 행정실장 황창하△미디어센터장 겸 대외협력팀장 정정석△산학협력단 행정실장 겸 LINC3.0 사업단 운영지원팀장 이승희△사회적기업지원센터장 김성희△창업지원단 행정실장 최종환△차세대 반도체 혁신공유대학 사업단 행정실장 겸 지역혁신 친환경배터리 사업단 행정실장 김명호△학사지원팀장 곽성희△입학관리팀장 김용식△입학사정관팀장 손대영△학생문화팀장 겸 사회공헌센터장 손동우△장학복지팀장 권건우△취업지원팀장 김욱진△연구지원팀장 안태휘△기획조정팀장 서영화△예산재정팀장 김태현△성과확산팀장 임동학△총무팀장 이승철△캠퍼스사업팀장 겸 도시철도유치위원회 행정실장 김중호△시설팀장 강진구△자산관리팀장 김종구△안전보건팀장 겸 보건진료소장 김세영△국제팀장 강선구△교육혁신팀장 김영준△디지털혁신팀장 이용욱△대학혁신사업추진팀장 조영국△법·행정대학 행정실장 안형철△과학생명융합대학 행정실장 김석범△공과대학 행정실장 최문덕△재활과학대학 행정실장 서은숙△창파도서관 부관장 김영근△창파도서관 학술정보팀장 최원태△평생교육원 행정실장 권병목△영덕연수원장 양춘호
KBS △보도본부 통합뉴스룸 저널리즘책무실장 김철민
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