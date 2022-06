바이든 "불행히도 내 임기 중 총기난사 가장 많아"

조 바이든 미국 대통령이 지난달 31일(현지시간) 저신다 아던 뉴질랜드 총리와의 정상회담 도중 최근 벌어진 총기난사 사건에 관해 얘기하며 심각한 표정을 짓고 있다. 워싱턴=AFP연합뉴스

조 바이든 미국 대통령이 최근 텍사스주(州)에서 21명의 목숨을 앗아간 총기난사 사건으로 인한 슬픔을 토로하며 시인 윌리엄 버틀러 예이츠(1865∼1939)의 시를 인용해 눈길을 끈다. 최근 바이든 대통령 방한 때 환영 만찬장에서 윤석열 대통령이 “바이든 대통령이 좋아하는 시인으로 알고 있다”며 예이츠의 시를 인용해 화제가 된 바 있다. 야당인 공화당의 반대로 미 의회의 총기 규제 강화 입법이 지지부진하자 바이든 대통령은 “내가 직접 의회와 만나겠다”고 선언했다.

1일 백악관에 따르면 바이든 대통령은 전날 미국을 방문한 저신다 아던 뉴질랜드 총리와 정상회담 도중 최근 벌어진 참사를 언급했다. 지난달 24일 텍사스주 유밸디의 한 초등학교에서 18세 남자 고교생이 총기를 난사해 어린이 19명과 교사 2명 등 21명이 희생됐다. 범인은 출동한 경찰에 의해 현장에서 사살됐다.

바이든 대통령은 아던 총리에게 “아일랜드 시인의 표현에 따르면 ‘너무 오랜 고통은 마음의 돌을 만든다’(Too long a sacrifice can make a stone of the heart)라는 말이 있다”며 “(총기난사 희생자 유족에겐) 엄청난 고통이 따른다”고 말했다. 이어 “불행하게도 저는 미국 역사상 어느 대통령보다도 더 많은 총기난사 사건을 겪었다”며 “그런데 그중 상당수는 예방이 충분히 가능했다는 점에서 충격적”이라고 덧붙였다.

그냥 ‘아일랜드 시인’이라고만 했으나 바이든 대통령이 인용한 싯구는 예이츠의 대표작 ‘부활절(Easter), 1916’의 한 대목이다. 아일랜드에서 미국으로 건너간 이민자의 후손인 바이든 대통령은 자신이 아일랜드 혈통이란 걸 자랑스럽게 여기며 기회가 있을 때마다 아일랜드 출신의 노벨문학상 수상자 예이츠를 인용하곤 한다. ‘부활절, 1916’는 예이츠의 여러 시 중에서도 바이든 대통령이 가장 좋아하는 작품이다.

이를 잘 아는 윤 대통령은 지난달 21일 방한 중이던 바이든 대통령을 위한 환영 만찬 당시 예이츠의 시를 인용해 굳건한 한·미동맹을 강조했다. 당시 윤 대통령은 “시인 예이츠는 ‘인간의 영광이 어디서 시작하고 끝나는지 생각해보라. 나의 영광은 훌륭한 친구들을 가진 데 있었다’고 했다”며 “한·미 양국은 서로의 훌륭한 친구”라고 강조했다. 이는 예이츠의 시 ‘옛 친구들’의 한 대목이다.

조 바이든 미국 대통령(오른쪽)이 지난해 취임 직후 백악관에서 미치 매코널 상원 공화당 원내대표(왼쪽)와 만나 행정부에 대한 의회의 협조를 당부하는 모습. 가운데는 상원의장을 겸하는 카멀라 해리스 부통령. 세계일보 자료사진

한편 바이든 대통령은 야당인 공화당 반대로 발이 묶인 의회의 총기 규제 강화 입법과 관련해 돌파구를 마련하고자 직접 의회와 대화하겠다고 선언했다. 여당인 민주당은 바이든 행정부와 뜻을 같이하는 만큼 여기서 ‘의회’란 공화당을 지칭한 것으로 풀이된다. 현재 백악관은 바이든 대통령과 상원의 미치 매코널 상원의원(켄터키주) 겸 공화당 상원 원내대표와 일종의 여야 영수회담을 추진하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. 민주당이 과반 다수당인 하원과 달리 상원은 민주당과 공화당이 50석씩 균점해 공화당이 당론으로 반대하면 아무것도 할 수 없는 처지다.

바이든 대통령은 아던 총리와의 정상회담에 앞서 취재진과 만난 자리에서 “총기 규제 문제를 놓고 공화당 매코널 원내대표와 만날 계획이 있느냐”는 질문을 받고 “총기에 관해 의회와 만날 것이다. 기자들에게 약속한다”고 답했다. 매코널 원내대표와의 1대1 회동이 성사될지 현재로선 확신할 수 없지만, 아무튼 총기 규제 입법을 민주당 지도부한테만 맡기지 않고 대통령인 자신이 직접 나서 공화당 의원들을 설득하겠다는 의지를 표명한 것으로 풀이된다.

