빅뱅 출신 승리(본명 이승현)가 수감 중인 가운데, 그의 여동생이 승리의 근황을 전했다.

19일 승리의 여동생은 인스타그램 스토리에 “He misses you guys. If you guys have something to tell him please contact me. I'll pass it on to him. Instead. (그가 여러분을 그리워한다. 만약 그에게 하고 싶은 말이 있다면 저에게 알려달라. 제가 대신 전해주겠다)”라는 게시글을 게재했다.

앞서 DJ로 활동 중인 승리의 여동생 A씨는 과거 승리와 함께 MBC ‘나 혼자 산다’에 등장해 얼굴을 알린 바 있다.

또 승리는 성매매 알선, 횡령, 특수폭행교사 등 9개 혐의를 받았으며 지난 1월 국방부 고등군사법원에서 열린 항소심 선고에서 징역 1년 6개월을 선고 받아 현재 교도소 수감 중이다.

