사진=씨엘 SNS

씨엘이 글래머 몸매를 뽐냈다.

씨엘은 13일 자신의 인스타그램을 통해 "Believe in your choice n practice(당신의 선택과 행동을 믿어라)"라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 씨엘은 가슴 라인이 깊게 파인 아무나 소화하기 힘든 평범하지 않은 드레스를 입고 당당한 표정으로 카메라를 응시하고 있다.

한편 씨엘은 지난해 10월 첫 솔로 정규 앨범 '알파(ALPHA)'를 발매했다. 현재 미국 페스티벌 투어 일정을 소화 중이다.

