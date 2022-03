방송인 홍현희가 25일 온라인 생중계로 진행된 엠넷 새 예능 'MY BOYFRIEND IS BETTER' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

사진제공=엠넷

