등록금 무이자 할부·가전제품 할인… 봄맞이 이벤트 ‘풍성’ [마이머니]

소비가 늘어나고 신학기 시즌인 3월 봄을 맞아 카드사들은 중고생을 둔 학부모나 대학생을 타깃으로 다양한 이벤트를 준비 중이다. 아울러 결혼과 이사가 많은 봄을 겨냥해 가구나 가전 할인 혜택도 준비해 눈길을 끈다.

◆교육비·등록금 납부, 신용카드로 할부·할인 혜택 받자

13일 카드업계에 따르면 우리카드는 이달 말까지 봄학기 학원비 지원 이벤트를 실시하고 있다. 우리카드를 이용해 지난달 7일부터 이달 말까지 학원 업종 일시불과 할부를 합산해 100만원 이상 이용하면 최대 3만원 이용구간별 캐시백을 제공한다.

KB국민카드도 학원비 캐시백 행사를 지난 2일부터 시작했다. 응모 고객 대상으로 다음달 말까지 KB국민카드 업종 구분 기준으로 문리계학원, 외국어학원, 예체능학원, 기술·사무·가정계 학원, 기타학원 등에서 일시불, 할부 합산 이용금액대별 캐시백을 제공한다. 150만원 이상 1만원, 250만원 이상 2만원, 350만원 이상 이용 시 4만원이다. 현대카드도 제휴된 초중고교에 한해 학교납입금 자동납부 신규 신청 시 최대 5000원 청구 할인 혜택을 제공한다. 신청일은 이달 말까지다. 신한카드도 새 학기 초중고 납부금을 신한카드로 신규 신청하면 1명당 5000원 캐시백하는 ‘스쿨뱅킹 이벤트’를 진행 중이다. 다자녀 등록 시 학생당 모두 제공한다. 삼성카드는 새학기를 맞이하여 3월과 4월에 ‘국민행복 삼성카드’로 어린이집 보육료를 10만원 이상을 결제한 고객에게 각각 5000원의 캐시백을 지급해 최대 1만원의 캐시백을 제공한다.

거액의 등록금이 부담스럽다면 신용카드 무이자 할부 혜택을 받으면 좋다. 카드사별로 카드 결제로 등록금을 납부할 수 있는 대학이 모두 다르기 때문에 제휴 카드사를 꼼꼼히 알아봐야 한다. 한도에 따라 등록금 납부가 제한될 수 있으며 납부한 등록금은 소득공제 대상이 아닌 점을 유의해야 한다.

◆리빙 가구, 가전 할인 이벤트도 다양

신한카드는 봄을 맞아 다양한 리빙 가구 기획전을 준비했다. 시몬스 침대에서는 이달 27일까지 행사 대상 매트리스 12% 할인, 캐노샤 베딩세트·룸세트·퍼니처 30% 할인 및 얼리버드 배송 시 추가 3% 할인이 주어진다. 구매 금액별로 다양한 사은품 증정 행사도 준비했다. ‘IKEA Family with 신한카드’ 또는 ‘IKEA for Business with 신한카드’ 고객은 IKEA에서 이달 31일까지 누적 10만원 이상 첫 이용 시 2만원 캐시백을 받을 수 있다. 하나카드도 리바트에서 가구를 구매할 시 50만원, 100만원, 300만원, 500만원 이상 결제할 경우 각각 1만, 2만, 6만, 10만원 청구할인 혜택을 제공한다.

현대카드는 7개 주요 온라인 쇼핑몰에서 최대 10% 할인 혜택을 제공한다. 대상 온라인쇼핑몰은 현대Hmall, CJ ONSTYLE, GS SHOP, 홈앤쇼핑, 롯데홈쇼핑, 신세계TV쇼핑, SK스토어이며 쇼핑몰별로 정해진 기간에 따라 5∼10%의 할인 혜택이 주어진다. 가전제품 구매 시에는 최고 50만원 캐시백 혜택을 제공한다. 삼성디지털프라자에서 500만원 이상 결제 시에는 10만원 캐시백에 10만 삼성전자 포인트를 함께 받을 수 있으며, LG전자 베스트샵에서 결제 시에는 결제금액에 따라 최고 50만원 캐시백 혜택을 누릴 수 있다.

◆학생 맞춤 신용카드는?

청소년 자녀를 둔 학부모들은 삼성카드의 청소년 전용 카드인 ‘삼성 iD POCKET 카드’를 만들어주면 좋다. ‘삼성 iD POCKET 카드’는 청소년들이 자주 이용하는 버스, 지하철 등 대중교통 이용 시 전월 이용금액 및 할인 한도 없이 기본 1% 할인 혜택을 제공한다. 아울러 이용 가능 업종과 월 이용한도를 제한하여 자녀의 안전한 카드 이용을 돕고 있다. 이 카드는 교통, 문구, 서점, 편의점, 학원, 병원·약국, 식음료 업종에서만 사용이 가능하다. 월 이용 한도는 10만원이며 부모의 요청 시 월 50만원까지 상향이 가능하다.

대학생 새내기들에겐 MZ세대의 트렌디한 소비성향을 반영한 우리카드의 ‘#오하쳌’(오늘하루체크) 카드를 추천할 만하다. 해당 상품은 MZ세대의 이용 패턴을 면밀히 분석하여 쇼핑, 음식, 취미, 일상 분야를 대표하는 인기 가맹점 5% 캐시백 서비스를 담았다. △무신사 △지그재그 △배달의민족 △쿠팡이츠 △마켓컬리 △넷플릭스 △멜론 △스타벅스 사이렌오더 및 대중교통과 이동통신, 어학시험, 공연티켓, 간편결제에서 전월 20만원 이상 이용 시 최대 3만원 혜택을 받을 수 있다.

BC카드의 ‘BC 밸런스카드’는 대학생이 선호하는 통신, 배달 등 10개 업종에서 최대 50%까지 할인 혜택을 제공한다. △통신 △대중교통 △골프 △편의점 △배달 △주유 △운동 △구독 업종 등 총 8개 업종에서 최대 10% 할인 혜택이 제공된다. 아울러 커피나 온라인 쇼핑 업종에서도 각각 50%(스타벅스 사이렌오더), 7% 청구 할인 혜택도 제공된다.

롯데카드의 ‘로카 라이킷 잇’(LOCA LIKIT EAT)은 사회초년생이 자주 이용하는 음식점, 배달앱, 커피, 멤버십 업종에서 할인 혜택을 제공한다. 음식점, 배달앱(배달의 민족/쿠팡이츠/요기요), 커피(스타벅스/투썸플레이스/할리스커피/폴바셋), 멤버십(쿠팡 로켓와우/네이버플러스) 업종에서 60% 할인 혜택을 통합 월 1만3000원 한도 내에서 제공한다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]