김나영♥마이큐, 혹시 쌍둥이?...‘민트색’ 커플룩 입고 길거리 데이트

사진=마이큐, 김나영 인스타그램 캡처

가수 겸 화가 마이큐(본명 유현석)가 ‘럽스타그램’을 공개했다.

17일 마이큐는 인스타그램에 “Hey Hey you so different from the rest yeah Hey Hey you so different from the rest yeah I wanna know you more, When can we meet again?(너는 다른 사람들과 너무 달라, 나는 너를 더 알고 싶어, 우리 언제 다시 만날 수 있을까?)”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 쨍한 민트색 컬러 패딩에 핫핑크 비니를 쓴 마이큐의 모습이 담겨 있다. 특히 그의 연인인 김나영도 마이큐와 같은 컬러의 패딩, 핑크색 바라클라바를 착용해 눈길을 끌었다. 열애를 인정한 두 사람이 커플룩을 맞춰 입고 당당하게 길거리 데이트를 즐기는 모습이 부러움을 자아냈다.

한편 김나영과 마이큐는 지난해 12월 16일 열애 사실을 인정으며 많은 축하를 받은 바 있다.

