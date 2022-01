윤종규 KB금융 회장 “금융플랫폼 가치 증명하자” [신년사]

KB금융 윤종규 회장(왼쪽 다섯번째)이 3일 열린 시무식에서 ‘올해의 KB Star 상’을 수상한 직원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. KB금융 제공

윤종규 KB금융그룹 회장이 신년사를 통해 “금융플랫폼 기업으로서 KB가 얼마나 가치 있고, 잘 준비된 조직인지 우리 모두가 함께 증명해 나가자”고 강조했다.

KB금융그룹은 3일 여의도본점 신관에서 임인년 새해를 맞아 온라인 생중계 방식의 ‘2022년 시무식’을 개최했다.

이 자리에서 윤 회장은 올해 중장기 경영전략으로 ‘R.E.N.E.W.’를 제시하고, 디지털을 통해 최고의 고객 경험을 제공하는 ‘넘버원 금융플랫폼 기업’이 되어야 한다고 강조했다.

윤 회장은 “우리가 꿈꾸는 넘버원 금융플랫폼 기업은 고객들이 KB를 더욱 많이 이용하고, 사랑하도록 만들어 가는 것이며, 금융에 있어 ‘KB에 가면 모든 것이 한 번에 해결된다’는 인식을 심어 드리는 것”이라고 말했다.

이 같은 금융플랫폼 구축을 위해 윤 회장은 ‘R.E.N.E.W.’를 제시했다. ‘R’은 핵심경쟁력 강화(Reinforce the Core), ‘E’는 글로벌 & 비금융사업 영역 확장(Expansion of Global & New Biz), ‘N’은 KB스타뱅킹의 역할 확대 (No. 1 Platform), ‘E’는 차별화된 ESG 리더십 확보(ESG Leadership) , ‘W’는 인재양성 및 개방적·창의적 조직 구현(World class Talents & Culture)을 의미한다.

윤 회장은 “온라인 플랫폼인 ‘KB스타뱅킹’과 관련, 계열사의 앱들과 상호 연계와 보완을 강화하도록 모든 역량과 자원을 집중할 것”이라고 밝혔다. 또 인재양성에 있어 디지털, WM(자산관리), IB(투자), 자본시장 등 미래성장 부문으로 인력을 재배치할 것임을 강조했다.

윤 회장은 “‘세상을 바꾸는 금융’이라는 미션을 실행하기 위해 대인호변(大人虎變)의 자세로 끊임없이 혁신하고, 최고의 고객 경험을 제공하는 ‘넘버원 금융플랫폼 기업’으로 힘차게 도약하자”며 신년사를 마무리했다.

