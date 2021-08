마마무 휘인, 새 소속사는 라비 설립 레이블 ‘더 라이브’

사진=더 라이브 제공

걸그룹 마마무 휘인이 RBW를 떠나 가수 라비가 설립한 레이블 '더 라이브'(THEL1VE)에 합류했다.

더 라이브는 31일 SNS를 통해 휘인의 합류 소식을 공식 발표했다.

공개된 이미지에는 다채로운 매력을 발산하는 휘인의 모습과 'WELCOME TO THE L1VE'라는 문구가 함께 적혀 있어 앞으로 휘인이 더 라이브에서 보여줄 음악에 기대감이 모아지고 있다.

더 라이브는 라비가 힙합 R&B 외에도 다양한 장르의 아티스트를 지원하고 함께 음악 작업을 진행하기 위해 설립한 레이블이다.

라비는 그루블린의 수장으로 시도(xydo), 콜드베이(Cold Bay) 등 개성 넘치는 실력파 아티스트들을 영입하며 시너지 효과를 입증했다.

또한 새 레이블 더 라이브 설립으로 영역 확장을 선언하며 실력파 아티스트 에일리를 영입한 것에 이어, 독보적인 음색의 소유자 휘인이 두 번째 아티스트로 합류했다.

휘인은 그룹 마마무로 '데칼코마니', '나로 말할 것 같으면', '음오아예' 등 수많은 히트곡으로 대중의 큰 사랑을 받고 있다. 뿐만 아니라 매력적인 보컬의 소유자 휘인은 지난 4월 '레드(Redd)'를 발매하며 솔로 아티스트로서도 두각을 드러냈다.

