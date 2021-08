美 캘리포니아주, ‘김치의 날’ 제정… 종주국 위상 높여

미국 캘리포니아주 김치의날 제정 기념 행사. 김춘진 사장이 인사말을 하고 있다. aT 제공

한국이 김치 종주국임을 명시한 ‘김치의 날(11월 22일)’ 제정 결의안이 미국 캘리포니아주 의회에서 지난 23일 처리됐다.

한국농수산식품유통공사(aT) 김춘진 사장은 최석호(Steven Choi) 미국 캘리포니아주 하원의원의 공식초청으로 ‘캘리포니아 김치의 날’ 제정 결의안 통과 현장 및 이를 기념하는 행사에 참석했다.

최석호 의원이 대표 발의하고 샤론 쿼크실바(Sharon Quirk-Silva) 하원의원, 데이브 민(Dave Min) 상원의원 등이 동참한 ‘캘리포니아 김치의 날’ 결의문에는 ‘미국에서 김치의 인기, 수요 및 수출증가, 김치 역사 및 건강식품으로서의 우수성’과 함께 ‘한국이 김치 종주국(Korea is the country of origin of kimchi)’이라는 점을 명문화했다.

이 자리에서 김춘진 사장은 “김치의 날 제정은 김치가 한국의 대표 음식임을 미국 사회에 알리는 데 상징적 의미가 있다”며, “앞으로 미국뿐 아니라 유럽, 신남방 국가 등 전 세계적으로 한국 김치의 우수성을 알리고 수출을 확대하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

김춘진 사장은 이어서 샤론 쿼크실바(Sharon Quirk-Silva) 하원 문화체육관광위(Arts, Entertainment, Sports, Tourism and Internet Media Committe) 위원장을 만나 캘리포니아 김치의 날 제정과 관련한 그동안의 관심과 협조에 감사를 전하고, 향후 K-Food Day 제정 추진 등 K-Food 홍보 확산을 위한 협력과 지원을 요청했다.

