한국석유공사 <본부장> △기획재무본부장 최문규(부사장)△경영지원본부장 우진하△탐사생산본부장 임건묵
한국원자력연구원 <소장급> △지능형원자력안전연구소장 최기용 <단장급> △사용후핵연료저장처분연구단장 조동건
한성대 △교학부총장-교육혁신원장 서은경△대학원장 방갑산△크리에이티브인문예술대학장 서영윤△미래융합사회과학대학장 강명수△디자인대학장 김효용△IT공과대학장 김성동△창의융합대학장 이관우△미래플러스대학장 장명희 △상상력교양대학장 이태주△교무처장 하성욱△기획조정처장 조문석△산학연구처장-산학협력단장 윤주일△학생처장 홍승린△입학처장 김진환△대외협력처장 한혜련 △총무처장 장영우△학술정보관장 김귀옥△정보전산원장 황호영△국제교류원장 신영헌△지식서비스&컨설팅대학원장 정진택△디자인아트교육원장 안광준△창의융합대학 상상력인재학부장 김영아△상상력교양대학 교학부장 이상혁△대학원 교학부장 박종언 △교육혁신원 부원장 박지영△총무처 부처장 박철우△산학협력단 부단장 이상열△한성프레스센터장 박선옥
경상국립대 △교학부총장 겸 교무처장 신용민
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