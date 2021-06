유니버스 오리지널 예능, 더보이즈·위아이·CIX 본편 28일 첫 공개

엔씨소프트의 K팝 플랫폼 유니버스의 오리지널 예능 시리즈 3편이 새롭게 공개됐다.

28일 엔씨소프트와 클렙 측은 “그룹 더보이즈(THE BOYZ), 위아이(WEi), CIX(씨아이엑스)가 각각 출연하는 유니버스 오리지널 예능 3편이 28일 오전 10시 유니버스 앱에서 동시 오픈했다”고 밝혔다.

더보이즈가 출연하는 ‘THE BLOOD : DEATH MATCH (더 블러드 : 데스 매치)’는 깊은 역사와 혈통으로 이름을 알린 행성 크래커와 그 중심에 군림한 11인의 뱀파이어 더보이즈의 드라마틱 버라이어티로, 울프의 잠입과 폭주를 막아내려는 뱀파이어들의 활약을 그린다. 첫 화에서는 더보이즈 멤버들이 살고 있던 행성 크래커에 종족 변이를 일으키는 울프가 침입하며 비상사태에 빠지는 모습이 그려졌다. 울프를 막기 위해 고귀한 혈통의 뱀파이어 더보이즈가 다양한 미션에 도전하며, 위기를 어떻게 헤쳐 나갈지 향후 전개에 대한 관심을 증폭시켰다.

위아이가 출연하는 ‘위아당 : 괴도의 탄생 (WEi-DANG : THE BIRTH OF THE PHANTOM THIEVES)’은 특수 의뢰를 수행하기 위해 모인 전설의 괴도 6인의 이야기로, 청정 행성 오가닉에서 벌어지는 ‘위아당’과 악명 높은 협잡꾼 ‘용크루’의 치열한 정면 승부를 그린 버라이어티다. 첫 화에서 위아이는 전설의 괴도 6인으로 변신해 한 자리에 모이며 팬들의 궁금증을 자아냈다. 이들을 불러 모은 설계자 김요한이 위아당 결성 의도를 밝히고 위아당 입단 테스트를 시작한 가운데, 과연 멤버 전원이 무사히 입단할 수 있을지 기대를 모았다.

CIX가 출연하는 ‘Scientist CIX : HELLO, Psycho (사이언티스트 CIX : 헬로, 사이코)’는 지옥 행성 ‘글리제 581’에 머물며 슈퍼 씨앗 개발에 성공한 ‘사이코 사이언티스트’ CIX와 그들의 정보를 빼가기 위해 접근한 ‘소시오티스트’의 격돌을 그린 버라이어티 예능이다.

유니버스 오리지널스 드라마틱 버라이어티는 본편 10편, 메이킹 3편, 비하인드 3편으로 구성된 자체 제작 예능 콘텐츠다. 유니버스만의 다채로운 세계관과 콘셉트로 기존 예능에서는 볼 수 없었던 아티스트별 매력을 골고루 담아내며, 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

김건호 기자 scoop3126@segye.com

