[포토] 고스트나인 이진우 '여심 사로잡는 깜찍함'

그룹 고스트나인 이진우가 3일 오후 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 네 번째 미니앨범 'NOW : When we are in Love (나우 : 웬 위 아 인 러브)'의 쇼케이스에 참석해 열띤 공연을 펼치고 있다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]