‘조세회피처’와 ‘조세피난처’ 사이를 다룬 다큐드라마 ‘자본2 : 어디에나, 어디에도’

많은 이들이 무심결에 섞어 쓰는 ‘조세회피처’와 ‘조세피난처’ 사이에는 실상 큰 간극이 있다. 세금은 ‘국가’라는 공동체를 유지하고 발전시키는 원동력. 국가의 세금 징수는 그렇게 정당화된다. 극소수 억만장자들은 이를 피해기 위해 자산을 먼바다 섬나라로 이동시킨다. 그물처럼 촘촘한 세금 부과를 피할 수 없는 국경선 안에 머무르는 대다수에게 그러한 섬나라는 ‘조세회피처’다. 반면, 가진 게 많은 만큼 내야 할 세금도 많은 ‘슈퍼리치’는 가혹한 세금 갹출에서 자신의 부를 보호하기 위한 ‘조세피난처’라고 주장한다.

국경을 넘나들 수 있는 힘을 지니지 못한 보통사람은 유리처럼 투명한 월급봉투 무게대로 부과된 세금을 꼬박꼬박 내야 한다. 슈퍼리치들은 이렇게 전문가 도움을 받아 재산을 숨기거나 도피시켜 응당 져야 할 사회적 책임을 줄이거나 벗어나고 그 몫은 다시 보통사람들이 나눠서 지게 된다.

극단 드림플레이 신작 ‘자본2 : 어디에나, 어디에도’는 이처럼 첨예하나 정작 피해자인 대중은 좀처럼 인식하기 쉽지 않은 글로벌 금융자본 폐해를 일깨우는 다큐드라마다. 전작 ‘알리바이 연대기’와 역시 경제문제를 다룬 ‘자본1: We are the 99%!’에서 감칠 맛 나는 전개로 보는 이를 사건 한가운데로 끌어들이는 흡입력을 보여줬던 김재엽 연출가가 다시 한 번 이야기꾼으로서 실력을 보여줬다.

2002년 한국일보 신춘문예로 등단해 서울연극제 희곡상, 동아연극상 작품상·희곡상, 대산문학상 등을 수상한 극작가이기도 한 김재엽은 이번 작품에선 ‘파나마 페이퍼스’와 ‘코펜하겐 경영대학원 브룩 해링턴 교수의 자산매니저 연구’, 그리고 ‘시리아 난민 사태’라는 세 가지 실화를 촘촘하게 엮었다. 실제 사건 전개에 충실한 다큐멘터리 형식을 취하면서도 익명의 제보자 ‘존 도’ 정체를 추리하는 가상의 스토리를 넣어 긴장감을 높였다. 이를 통해 슈퍼리치들이 어떻게 공동체를 기만하는지, 그 여파로 시리아 난민 같은 피해자가 생겨나는지 좀처럼 실마리 잡기 쉽지 않은 자본 이동의 흑막과 여기에 얽매인 인생들 간 인과 관계를 보여준다.

큰 줄거리는 2016년 세계를 뒤흔들었던 조세회피처 파나마의 로펌 ‘모색 폰세카(극中 모저 폰타나 다이너스티)’ 기밀 문건 폭로(파나마 페이퍼스). 그러나 잘 알려진 이 사건의 새로운 면모를 보여주는 건 코펜하겐 경영대학원에서 경제사회학을 전공하는 로사 교수와 그의 조교 댄비 이야기다. 로사 교수는 ‘세계 경제 불평등’을 연구하는 사회학자. 그는 갑부들을 돕는 자산관리사 세계로 들어가기 위해 2년을 공부해서 자산관리사 자격증까지 획득했을 정도다. 그 덕분에 자신들의 긍정적인 면을 홍보하려는 자산관리사 협회 추천으로 모저 폰타나 관계자들을 인터뷰할 기회를 만든다. 조세회피처까지 날아간 로사 교수와 조교 댄비는 각종 자격증으로 무장한 자산관리사와 변호사, 회계사 등이 어떻게 세계 부를 독차지한 이들의 재산 증식을 도와주는지 그 실체를 보게 된다.

자격증으로 무장한 전문가 집단의 조세 도피 비즈니스 배후를 밝히는 다큐드라마 ‘자본2 : 어디에나, 어디에도’. 국제탐사보도 저널리스트와 용감한 학자, 그의 조교가 상위 1% 슈퍼리치와 그들을 돕는 자산관리사의 부도덕한 거래를 파헤친다. 사진=ⓒAejin Kwoun

다큐드라마인 만큼 무대는 영상을 적극 활용한다. 독재정권은 글로벌 자본의 도움으로 국제사회 제재를 피해 쌓은 부를 전쟁에 동원한다. 퍼붓는 포화가 덮친 시리아에서 생겨난 난민은 망망대해까지 떠내려간다. 참혹한 그들의 피난길은 무대 뒤편을 화면 삼은 영상으로 실시간 전송된다. 눈 앞에서 벌어지는 사건이 뉴스 화면처럼 보이는 연출이다. 뉴스 화면 속 나라 밖 소식에 둔감했던 이들도 뉴스와 현실이 합쳐진 참상에서 눈을 돌릴 수 없다.

외딴 섬나라에 막대한 부를 도피시켜 세금을 피하는 슈퍼리치를 다루지만 정작 그들은 등장하지 않는다. 슈퍼리치를 위해 일하는 변호사·회계사 등 전문 자격증 집단, 그리고 이러한 문제를 파헤치는 저널리스트와 학자에 시리아 난민이 등장할 뿐이다. 이를 통해 ‘자본2’가 강조하는 건 ‘공동체’의 복원이다. 전 세계가 ‘거리두기’로 각자 살아남아야 하는 시대야말로 연극은 여전히 공동체를 꿈꾸게 하고, 공동체의 감각을 회복하게 하는 마지막 보루라는 믿음이 깔린 작품이다. 김재엽은 “상위 1% 자본가들은 바뀔 것이라고 말하기 어렵다. 그들을 위해 일하면서 수수료를 받는 사람들은 다르다. 전문가 집단은 어떤 일을 해야 하는가. 국가가 자격증을 보증해주고 국민이 믿어줘서 ‘선생님’ 소리 듣고 사는데 이런 이들이 국가나 국민을 배신하면서 1%를 위해 일해서 되겠는가. 그런 부분을 이야기하고 싶다”고 말한다. 서울 대학로 선돌극장에서 6월 6일까지.

