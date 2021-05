중국 OTT 플랫폼 ‘WeTV(위티비)’, 국내 상륙… 다양한 콘텐츠로 시선집중

위티비 우룡, 왕학체 주연 공식 포스터

많은 사람들이 드라마나 영화, 예능, 애니메이션을 보는 것을 취미 생활로 삼고 있다. 이는 다양한 콘텐츠가 업로드되는 플랫폼들의 발전과 사회적 상황이 맞아 떨어져 더 큰 효과를 내고 있다. 특히 날씨가 좋지 않거나, 미세먼지가 심한 날에는 집에서 영화나 드라마, 예능 등을 보며 하루를 보낸다. 그럼 사람들은 어떤 플랫폼에서 어떤 콘텐츠를 즐길까?

현재 많은 사람들이 알고 있는 넷플릭스, 티빙 등과 같은 플랫폼을 OTT 플랫폼이라고 한다. 여기서 OTT란 Over The Top의 약자인데 인터넷으로 영화, 드라마 등 각종 영상을 제공하는 서비스를 말한다. OTT는 전파나 케이블이 아닌 범용 인터넷망으로 영상 콘텐츠를 제공하고 있다. Over The Top에서 Top은 셋톱박스를 의미하지만, 현재로는 셋톱박스가 있고 없음을 떠나 넓은 의미로 인터넷 기반의 동영상 서비스 모두를 포괄하는 의미이다.

사람들이 OTT 플렛폼에서 즐겨 찾는 분야는 크게 4가지로 나뉜다. 앞서 말한 영화, 예능, 드라마 그리고 애니메이션이다. 과거에는 분야마다 특정 기법과 분위기가 있어 자신에게 맞는 분야만 찾으면 되었다. 하지만 최근에는 나라마다, 배우마다 등 더욱 세분화되어 기호도가 나타나기 때문에 각각의 플랫폼들 또한 보유하고 있는 소비자층이 조금씩 다르다. 넷플릭스나 왓챠, 티빙, 웨이브 등은 전 국가의 콘텐츠를 담고 있어 소비자층이 넓은 편이다.

하지만 최근에 등장한 WeTV는 조금 다르다. WeTV는 중국의 OTT 플랫폼인데, 중국과 대만의 드라마, 예능, 애니메이션 그리고 영화 콘텐츠가 업로드 된다. 특히 중국 드라마가 국내에서도 큰 인기를 끌면서 WeTV로의 시선도 집중되고 있다. 2위의 역습, 금심사옥, 8분종적온난, 해신의 신부, 장안공략전 등 내로라하는 배우들이 열연을 펼친 드라마, 영화 등이 전편 업로드되어 있다. 중국의 영상 기술은 현재 중국 문화나 중국의 언어를 공부하는 사람들에게 인기를 끌고 있다.

WeTV는 여느 OTT 플랫폼과 같이 일정 결제를 통해 모든 콘텐츠를 사용할 수 있다. 또한 콘텐츠 재생 중 화질과 재생 속도를 조절할 수 있고, 다양한 지역의 사용자들을 위해 중국어 번체와 간체, 한국어, 영어를 포함하여 무려 10개의 언어를 지원하고 있다. 또한 자신이 즐겨본 콘텐츠와 유사한 콘텐츠를 추천해주어 처음 접한 사용자들도 지속해서 관련 콘텐츠를 경험할 수 있게 해준다. 또한 구글 및 애플 앱스토어에서 쉽게 다운을 받아볼 수 있으며 WeTV 홈페이지에서도 쉽게 시청이 가능하다.

WeTV는 앞으로도 지속적으로 다양한 영상 콘텐츠를 업로드할 것이라고 밝혔다. 사용자들을 고려한 스트리밍 방식이나 다양한 언어를 지원하는 등의 편리성 제공의 측면에서 사용자들로부터 많은 호평을 받고 있다. 앞으로 OTT 플랫폼 시장이 점차 커져가는 상황에서 WeTV의 상승세가 어디까지 뻗어나갈지는 기대된다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]