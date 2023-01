美 연준 부의장, 백악관 ‘경제사령탑’ 되나

미국 연방준비제도(Fed·연준) 2인자인 레이얼 브레이너드 부의장이 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장 유력 후보로 거론된다고 로이터통신, 워싱턴포스트 등이 25일(현지시간) 보도했다.

조 바이든 대통령의 2024년 대선 체제 전환을 위한 참모진 대대적 교체가 예고된 가운데 백악관 ‘경제사령탑’인 브라이언 디스 NEC 위원장 후임으로 브레이너드 부의장이 검토되고 있다는 것이다.

브레이너드 부의장은 2021년 11월 제롬 파월 연준 의장의 연임 결정 직전까지 의장 후보로도 거론된 바 있다. 그는 금융 규제 강화를 주장하는 등 진보적 성향으로 빌 클린턴 행정부에서는 백악관 경제보좌관, 버락 오바마 행정부에서는 재무부 국제업무담당 차관을 지내고, 2014년 연준 이사로 지명됐다. 바이든 대통령은 2021년 11월 그를 연준 부의장으로 지명했다.

브레이너드 부의장이 NEC 위원장 후보로 거론되자마자 워싱턴 정가에서는 그의 남편인 커트 캠벨 백악관 국가안보회의(NSC) 인도태평양 조정관의 교체 가능성이 제기됐다. 캠벨 조정관은 국무부 동아시아태평양 담당 차관보를 지내고, 백악관에서 한국은 물론 중국과 일본 등 인도태평양 관련 정책을 총괄해 ‘아시아 차르(옛 러시아 황제 호칭에서 따와 지대한 영향력을 행사하는 인물을 의미)’로 불린다. 그는 지난해 브레이너드가 연준 부의장에 올랐을 때 자녀 양육 문제 등을 이유로 백악관을 떠나려 한다는 이야기가 나오기도 했다.

워싱턴 소식통은 “브레이너드가 NEC 위원장이 되면 부부가 함께 백악관에서 근무하는 것이 부담이 될 수 있다”며 “캠벨이 창립한 컨설팅 회사인 아시아그룹이 워싱턴에 있는 사무실을 이전하고 캠벨 복귀를 준비한다는 소식도 있다”고 전했다.

부부가 함께 백악관에서 근무하게 되면 아내인 브레이너드는 수석보좌관(Assistant to the President)으로 근무하게 되고, 남편인 캠벨은 그보다 직급이 낮은 비서관(Deputy Assistant to the President)으로 근무하게 된다.

