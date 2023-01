블랙핑크 '불장난' MV, 8억뷰 돌파…꾸준한 인기

그룹 블랙핑크의 '불장난' 뮤직비디오가 유튜브에서 8억뷰를 돌파했다.

16일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 '불장난' 뮤직비디오는 이날 오전 1시40분께 유튜브 조회수 8억 회를 넘어섰다. 발매된 지 약 6년2개월만의 성과로, 글로벌 음악 팬들의 꾸준한 사랑을 엿볼 수 있다.

이로써 블랙핑크는 총 38편의 억대뷰 콘텐츠 중 8억뷰 이상의 영상만 10편을 보유하게 됐다. '불장난'에 앞서 '아이스크림'(Ice Cream)(8억뷰), '뚜두뚜두'(DDU-DU DDU-DU, 19억뷰), '킬 디스 러브'(Kill This Love)(17억뷰), '붐바야'(15억뷰), '마지막처럼'(12억뷰), '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 퍼포먼스 비디오(12억뷰)와 뮤직비디오(11억뷰), 제니 솔로곡 '솔로'(SOLO)(8억뷰), '휘파람' 뮤직비디오(8억뷰)가 같은 조회수를 달성했었다.

'불장난'은 블랙핑크의 지난 2016년 11월 발매된 두 번째 디지털 싱글의 더블 타이틀곡 중 하나다. 트로피컬 하우스 장르인 해당 노래는 사랑에 빠진 소녀의 마음을 '불장난'에 비유한 재치 있는 가사와 파워풀하면서도 카리스마 넘치는 네 멤버의 완벽한 퍼포먼스로 대중의 사랑을 받았다.

한편 블랙핑크는 약 150만명을 동원하는 K팝 걸그룹 최대 규모 월드투어를 진행 중이다. 작년 7개 도시 14회차의 북미 공연과 7개 도시 10회차 유럽 투어를 성황리에 마쳤으며, 지난 7, 8일 리사의 고향인 태국 방콕에서 아시아 투어의 신호탄을 쏘아 올렸다. 또 오는 4월 미국 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌', 7월 영국 '하이드 파크 브리티시 서머 타임 페스티벌'에 헤드라이너로 무대에 선다.

