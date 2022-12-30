한국소비자원 ◆1급 승진 △정보교육국장 최재희△경기지원장 원혜일 ◆2급 승진 △경영지원실 안전관리팀장 김병법△경기지원 주택공산품팀장 박두현△분쟁조정사무국 분쟁조정총괄팀장 이상근△시험검사국장 정현희△시험검사국 식품미생물팀장 홍준배 ◆3급 승진 △경기지원 주택공산품팀 과장 박종호△위해정보국 위해정보팀 과장 김용욱 ◆부서장 전보 △안전경영실장 김병법△대외홍보실장 송선덕△시장조사국장 박현주△소비자정보국장 지광석△서울지원장 김종남△경인·강원지원장 박정용△안전감시국장 홍준배△분쟁조정사무국장 이상훈 ◆팀장 전보 △비서팀장 박종호△기획조정실 경영혁신팀장 정대균△기획조정실 인재경영팀장 엄성호△안전경영실 안전보건팀장 전재범△안전경영실 총무회계팀장 김진환△대외홍보실 대외협력팀장 윤혜성△대외홍보실 소비자중심경영팀장 박지민△정책연구실 소비자시장연구팀장 황미진△정책연구실 소비자정책평가팀장 이금노△시장조사국 온라인거래조사팀장 정혜운△시장조사국 시장감시팀장 박준용△시장조사국 국제거래지원팀장 이후정△소비자정보국 정보교육팀장 오경임△소비자정보국 정보화전략팀장 김대호△소비자정보국 데이터활용지원팀장 김인환△피해구제국 국민소통팀장 정미영△피해구제국 부산·울산·경남지원장 이선주△피해구제국 대구·경북지원장 김정현△피해구제국 광주·호남지원장 이찬향△피해구제국 대전·세종·충청지원장 정은선△서울지원 자동차팀장 최난주△서울지원 금융보험팀장 이유진△서울지원 의료팀장 김민주△경인·강원지원 주택공산품팀장 박두현△경인·강원지원 문화여행팀장 정고운△경인·강원지원 정보통신팀장 박민경△경인·강원지원 섬유식품팀장 임옥준△위해정보국 위해정보팀장 허민영△안전감시국 제품안전팀장 한성준△안전감시국 생활안전팀장 서영호△시험평가국 시험기획팀장 양종철△시험평가국 전기전자팀장 백승일△시험검사국 식품미생물팀장 권영일△분쟁조정사무국 분쟁조정총괄팀장 김준권△분쟁조정사무국 조정2팀장 한정희△분쟁조정사무국 조정3팀장 이희경△분쟁조정사무국 신속조정TF팀장 양길호
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