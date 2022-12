삼성증권 퇴직연금 DC계좌 신규 개설 고객 대상 이벤트 진행

삼성증권 퇴직연금DC형(확정기여형)을 신규 가입한 고객을 대상으로 커피 기프티콘을 제공하는 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

퇴직연금DC형은 매년 적립되는 퇴직금을 가입자가 직접 운용할 수 있는 계좌로, 운용성과에 따라 퇴직 시 받는 퇴직금 규모가 달라진다.

해당 이벤트는 온·오프라인 상관없이 이벤트 기간 내 삼성증권에서 퇴직연금DC형 계좌를 신규 개설해, 정상계좌로 개설된 고객에게 커피 기프티콘을 제공하는 이벤트이다. 오는 3월31일까지 진행한다.

삼성증권 관계자는 “모바일에서 편히 퇴직연금DC형을 가입할 수 있는 ‘3분DC’ 서비스뿐만 아니라, ‘연금 토탈케어 서비스’ 등 안정적인 연금자산관리를 위해 다양한 서비스와 이벤트를 도입했다”고 밝혔다.

삼성증권은 올해 초, 업계 최초로 퇴직연금 로보어드바이저 서비스인 ‘연금S톡’ 오픈, 퇴직연금에 대한 궁금증을 알기 쉽게 소개해주는 유튜브 콘텐츠 ‘연금상담소’ 등 연금 고민에 대한 토탈 솔루션을 제시한 바 있다. 한편, 삼성증권은 2023년 3월 16일까지 퇴직연금 디폴트옵션 시행에 맞춰 당신의 퇴직연금, 디폴트옵션 ON or OFF 이벤트를 진행중이다.

