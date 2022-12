美 뉴욕타임스에 뜬 文 ‘풍산개 반환’ 보도…박대출 “끝내 ‘국제 망신’으로 돌아왔다”

문재인 전 대통령의 풍산개 반환 논란 등을 다룬 미국 유력 일간지 뉴욕타임스 보도에 박대출 국민의힘 의원이 16일 “끝내 ‘국제 망신’으로 돌아왔다”고 혀를 찼다. 박대출 의원 페이스북 캡처

문재인 전 대통령의 풍산개 반환 논란 등을 다룬 미국 유력 일간지 뉴욕타임스 보도에 박대출 국민의힘 의원이 16일 “끝내 ‘국제 망신’으로 돌아왔다”고 혀를 찼다.

박 의원은 이날 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 문 전 대통령의 풍산개 반환 등을 다룬 뉴욕타임스 신문이 실린 이미지를 공유하고 이같이 주장했다.

박 의원은 이어 “4년 전 뉴욕 맨하탄 타임스퀘어에 ‘이니 해피 데이’라며 생일 축하 영상광고가 떴는데, 이제는 뉴욕타임스에 ‘풍산개 파양 논란’ 기사가 뜬다”며 “전직 대통령이 ‘키우던 개 버린’ 데 미국이 놀라고, 동물원 집어넣었다는 데 또 놀란다”고 꼬집었다.

박 의원이 SNS에서 공개한 이미지는 ‘대통령들의 으르렁거림 속에 선물로 받은 개들이 동물원으로 보내졌다’는 취지로 해석되는 제목의 뉴욕타임스 기사를 담고 있다.

한국발(發)로 작성된 이 기사를 실은 지면(종이신문) 제목은 이러한 내용을 반영한 ‘Gift Dogs End Up in Zoo as Presidents Snarl at Each Other’지만, 온라인판은 ‘Two Dogs From North Korea Become Victims of a Political Squabble’로 조금 다르다. 다만, 후자도 ‘북한에서 온 개 두 마리가 정치적인 다툼의 희생양이 됐다’로 종이신문 제목과 비슷한 결로 읽힌다.

박 의원은 “키우던 개도 돈 들면 적폐 청산인가”라며 “그냥 키우면 왜 안됐는지 아직도 이해되지 않는다”는 말과 함께 “부끄럽다”고도 언급했다.

문 전 대통령의 풍산개 반환을 두고 ‘파양’, ‘반납’, ‘반환’ 등 표현을 두고 논란이 일었는데, 국민의힘은 이 중 ‘파양’ 단어를 끌어와 문 전 대통령을 줄곧 겨냥하고 있다.

한편, 문 전 대통령의 딸 다혜씨가 크라우드 펀딩 플랫폼 ‘텀블벅’에서 진행하는 것으로 알려진, 문 전 대통령과 반려동물 삽화가 담긴 내년 달력 제작을 위한 모금 게시글에 16일 오후 8시30분 기준 1억5000만원 넘는 돈이 모였다.

애초 모금액(200만원)의 75배를 웃도는 것으로 오는 18일까지 모금이 진행되는 점을 감안하면 최종 금액은 이보다 더 늘어날 것으로 보인다.

게시글은 문 전 대통령에 대해 “그의 정치적 신념은 ‘사람이 먼저다’로 대표되지만, 일상에서 그는 살아있는 모든 것들을 귀하게 여긴다”며 “야생화와 나무를 좋아하고 산을 즐기는 그는 동물들에게도 진심이기에 슬로건을 ‘동물이 먼저다’로 바꾸어도 어색하지 않을 정도”라고 소개한다.

앞서 문 전 대통령은 지난 10일 SNS에서 반려견 ‘마루’의 사망 소식을 전하면서, “고통이나 신음 없이 편안한 표정으로 갔다”고 글도 올렸다.

마루는 문 전 대통령이 2008년 2월 참여정부를 마치고 경남 양산시 매곡동에 집을 마련해 살기 시작했을 무렵부터 함께했고, 2017년 5월 문 대통령 취임 후에는 청와대에서 함께 살았다.

올해 5월 문 대통령이 퇴임한 뒤에는 문 전 대통령 부부와 함께 양산시 하북면 평산마을 새 사저로 내려와 지냈다.

마루는 2018년 김정은 북한 국무위원장이 문 전 대통령에게 선물한 풍산개 한 쌍 중 암컷인 ‘곰이’와 사이에 새끼 7마리를 낳기도 했다.

특히 김정은 북한 국무위원장으로부터 선물 받아 길러오던 풍산개 수컷 송강이와 암컷 곰이를 국가에 반납한 것을 두고 논란이 일었을 때, 문 전 대통령은 자신의 SNS에서 “지금이라도 내가 입양할 수 있다면 대환영”이라고 밝혔다.

윤석열 정부가 대통령기록물법 시행령 개정으로 대통령기록물을 제3자에게 관리위탁할 수 있는 규정을 마련하기로 했지만 관련 시행령 개정이 무산됐고, 그 상태가 이어졌다고 강조하면서다.

함께 불거진 ‘사룟값 논란’에는 “지금까지 소요된 인건비와 치료비 등 모든 비용을 퇴임 대통령이 부담해 온 사실을 아는가”라면서 “지난 6개월간 무상으로 양육하고 사랑을 쏟아준 데 오히려 고마워해야 할 것”이라는 말과 함께 “이제 그만들 하자”고 더 이상 정쟁이 없기를 바랐다.

