기획재정부 ◆국장급 전보 △국유재산심의관 윤석호
과학기술정보통신부 ◆과장급 전보 △디지털신산업제도과장 조민영△소프트웨어산업과장 장두원
한국원자력연구원 △부원장 임인철△미래전략본부장 임채영△경영기획본부장 천성호
한국전력거래소 ◆승진 △전력시장본부장 김상일△경영지원처장 송석돈△계통혁신처장 최홍석△전략기획팀장 유석△성과혁신팀 부장 신용선△수소시장팀장 정선호△시장고객총괄팀장 정창현△계통시스템팀장 이봉길△중앙전력관제센터 중앙관제부장 정태영 ◆전보 △시장운영처장 황봉환△전력신사업처장 안병진△정보기술처장 김광호△경인지사장 전경희△KPX교육연구원장 박인석△감사실장 김광철△시장감시실장 빈철원△인사노무팀장 조세철△재무경영팀장 김염형△안전총괄팀장 한지연△전력기술팀장 이호승△스마트그리드실 기술사업팀장 전재룡△중앙전력관제센터 수급운영팀장 신기준△〃 송전운영팀장 류헌수△〃 수요예측팀장 허성일△〃 중앙관제부장 김진학 최석민△전략기획팀 전략부장 이자겸△인사노무팀 인사급여부장 문준상
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