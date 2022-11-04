행정안전부 ◆과장급 △감사담당관 김창남△디지털자원정책과장 한혜남△상황담당관 최병배△안전제도과장 박종빈△가축질병재난대응과장 이효식
문화체육관광부 ◆과장급 임용 △규제개혁법무담당관 장석인△저작권산업과장 이순일△소통정책과장 박소정
KBS △보도본부 보도영상국장 최연송△〃 통합뉴스룸 탐사보도부장 최정근△〃 통합뉴스룸 디지털뉴스1부장 이진성△〃 시사제작국 시사제작1부장 박성래△〃 보도그래픽부장 홍윤철△제주방송총국 보도국장 정인성
연합뉴스 ◆선임 승진 △전략기획실장 강의영△디지털콘텐츠국장 김화영△논설위원실장 황재훈△콘텐츠책무실장 이우탁△콘텐츠비즈국장 맹찬형△경영지원국 부국장 최명기△편집국 경제담당 부국장 이상원△〃 전국·사회담당 부국장 정준영△〃 콘텐츠융합담당 부국장 김인철△〃 국제담당 부국장 정주호△〃 외국어담당 부국장 권혁창△총무부장 김성수△제작시스템부장 윤수△독자부장 최태용△대구·경북취재본부장 최이락△강원취재본부장 임보연△전략기획실 ERP팀장 박진용△인사교육부(연합뉴스TV 파견·보도국장) 신지홍△독자부 김대호△국제뉴스2부(상하이특파원 내정) 인교준 ◆부장 승진 △영상미디어부 영상운영팀장 박혜진△인사교육부(연합뉴스TV 파견) 임주영△경영지원국 자산운용팀 설진호△영상미디어부 황윤정 김해연△DB센터 이재원△마케팅부 금융팀 홍성우△정치부 이귀원△한반도부 이정진△경제부 심재훈△콘텐츠편집부 고동선△글로컬뉴스부 이봉석△워싱턴특파원 이상헌△LA특파원 정윤섭△런던특파원 최윤정△뉴델리특파원 김영현 ◆차장 승진 △감사실 김우호△미디어전략홍보부 김동규△재무회계부 이용출△출판부 양진규 박정연△K컬처기획단 나확진△디지털사업부 김승희△콘텐츠비즈국 글로벌전략팀 엄희재△공익사업부 박찬미△편집국장석(해외연수) 임형섭 이유미△산업부 임기창△사회부 김계연 송진원△정책사회부 최인영 고유선△사진부 이지은△부산취재본부 김선호△글로컬뉴스부 김지선△영문뉴스부 박보람△영문경제뉴스부 김보람
연합뉴스TV ◆부장대우 승진 △보도국(워싱턴특파원) 이경희△뉴스총괄부 뉴스진행팀 박경재△영상취재부 황환필△보도국 행정팀장 박중일△인사총무부(연합뉴스 파견) 정호윤△방송기술부 박승걸 ◆차장 승진 △보도국(베이징특파원) 임광빈△정치부 정영빈△뉴스총괄부 박진형△인사총무부 유성종 ◆차장대우 승진 △디지털뉴스부 정다미△〃 영상구성팀장 성승환△경제부 팽재용△스포츠문화부 박효정△뉴스총괄부 이승국△〃 뉴스진행팀장 정영민△영상취재부장 이재호△영상편집부 고종필△인사총무부 고원배
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