갱년기 안면홍조, 특이 식단으로 해소 가능하다

얼굴이 붉어지면서 화끈거리는 증상인 ‘안면홍조(hot flash)’. 폐경 후 나타나는 혈관운동 증상(VMS)이다. 한번 시작되면 짧게는 몇 초에서 길게는 1시간까지 계속되며 잦으면 하루에 20번까지 발생한다.

그런데 안면홍조는 매일 삶은 콩 반 컵이 포함된 저지방 채식으로 해소할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

또한 이 식단은 안면홍조뿐만 아니라 심장병, 유방암, 기억력 저하 등 폐경과 함께 나타날 수 있는 여러 건강 문제에 대처하는 데도 도움이 될 것이라고 연구팀은 내다봤다.

20일 미국 과학진흥 협회(AAAS)의 과학 뉴스 사이트 유레크얼러트(EurekAlert)의 보도에 따르면 미국 워싱턴대 의대 정신의학 전문의 닐 바나드 교수 연구팀은 ‘여성 혈관운동 증상 완화 연구’(WAVS: Women's Study for the Alleviation of Vasomotor Symptoms) 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다.

연구팀은 매일 두 차례 이상의 중등도(moderate) 내지 중증(severe) 안면홍조를 겪는 폐경 여성 84명을 대상으로 연구를 실시했다.

이들은 두 그룹으로 나뉘어 한 그룹은 매일 삶은 콩 반 컵(86g)이 포함된 저지방 채식을 하고 다른 그룹은 평소 식단을 12주 동안 계속했다.

이들은 12주 후 ‘폐경 여성 삶의 질’(Menopause-Specific Quality of Life) 설문조사를 통해 안면홍조 등 혈관운동 증상과 함께 심리·사회적-신체적-성적 증상이 어느 정도인지를 평가했다.

그 결과, 이 식단이 안면홍조를 88%까지 줄이는 효과가 있는 것으로 나타났다. 평소의 식사를 계속한 대조군은 안면홍조가 34% 감소하는 데 그쳤다.

이는 여성 호르몬을 투여하는 호르몬 대체요법(HRT)의 안면홍조 감소 효과 70~90%와 맞먹는 수준이라고 연구팀은 지적했다.

이들은 또 체중도 평균 3.6㎏ 줄었다.

이 식단을 12주 동안 끝까지 지킨 여성은 50%가 안면홍조가 완전히 사라졌다고 보고했다.

이 식단이 이러한 효과를 가져오는 이유는 알 수 없지만, 동물성 식품을 피하고 지방 섭취를 줄이며 콩을 식단에 추가하는 3대 요소가 열쇠인 것으로 보인다고 연구팀은 설명했다.

이 식단은 안면홍조만이 아니라 심장병, 유방암, 기억력 저하 등 폐경과 함께 나타날 수 있는 여러 건강 문제에 대처하는 데도 도움이 될 것으로 연구팀은 내다봤다.

이번 연구 결과는 북미 폐경 학회(NAMS) 학술지 ‘폐경’(Menopause) 최신호에 발표됐다.

