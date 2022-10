네이버, BTS 부산 콘서트 실시간 중계

in BUSAN’ 생중계



제페토와 나우 플랫폼서 온라인 스트리밍 지원

네이버가 오는 15일 열리는 ‘2030 부산세계박람회’ 유치 기원 콘서트 ‘BTS <Yet To Come> in BUSAN’을 생중계한다.

네이버는 아시아 최대 메타버스 플랫폼 ‘제페토(ZEPETO)’와 라이브 엔터테인먼트 플랫폼 ‘NOW.(이하 나우)’에서 온라인 스트리밍을 지원해 이용자들에게 콘서트 현장을 생생하게 전달할 예정이다.

제페토에서는 이용자들이 직접 월드를 개설한 후, 월드 내 전광판에 송출되는 콘서트를 감상 가능하다.

네이버앱과 나우 앱을 통해서도 실시간으로 콘서트를 즐길 수 있다. 콘서트가 시작하는 오후 6시 전까지 방탄소년단의 뮤직비디오를 재생한다.

이용자들은 제페토, 나우의 채팅 기능을 활용해 실시간으로 콘서트에 대한 반응을 주고받으며 방탄소년단의 콘서트를 함께 즐기고 호흡할 수 있다.

제페토에서는 음성 채팅, 사진 촬영 등 다양한 방식으로 활발한 소통이 가능하다. 이번 콘서트를 기념해 출시된 방탄소년단 아이템으로 콘서트를 한층 더 재미있게 즐길 수 있다.

