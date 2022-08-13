[인사] 과학기술정보통신부 외

과학기술정보통신부 ◆국장급 전보 △정책기획관 송재성△기초원천연구정책관 구혁채△대변인 정택렬△정보통신정책관 송상훈
외교부 ◆팀장 △언론담당관실 공보팀장 송재우△언론담당관실 해외언론팀장 조아름△운영지원담당관실 재무복지팀장 정재훈△재외공관담당관실 국유재산팀장 권상원△정책기획담당관실 정책기획팀장 김수은△전략조정담당관실 정세분석팀장 양서진△여권과 기획총괄팀장 홍인영△해외안전지킴센터 팀장 신철식△국제안보과 대테러협력팀장 명은지△다자경제기구과 다자경제기구팀장 신건호△기후변화외교과 기후변화외교팀장 조은정
해양수산부 ◆국장급 전보 △항만국장 이수호
공정거래위원회 ◆과장급 승진 △가맹거래조사팀장 김태균
관세청 ◆고위공무원 가급 전보 △인천세관장 김재일 ◆고위공무원 나급 전보 △기획조정관 박헌△통관국장 이종욱△조사국장 서재용△부산세관장 고석진△서울세관장 정승환△대구세관장 주시경△광주세관장 김용식
질병관리청 ◆국장급 전보 △국립보건연구원 연구기획조정부장 박금렬 ◆과장급 전보 △종합상황실장 강차원
소방청 ◆소방감 전보 △기획조정관 홍영근△장비기술국장 조선호
산업연구원 ◆승진 △기획조정본부 선임연구위원 김천곤△성장동력산업연구본부 시스템산업실 연구위원 이은창
이화여대 △국제처장 김인
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