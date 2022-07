트와이스, 8월 26일 미니 ‘BETWEEN 1&2’로 컴백

그룹 ‘트와이스’가 다음달 26일 새 앨범 ‘비트윈 원앤투(BETWEEN 1&2)’를 발매한다.

JYP엔터테인먼트는 13일 공식 SNS 채널에 트와이스 컴백을 알리는 티저 이미지를 공개했다.

트와이스 열한 번째 미니 앨범명은 ‘비트윈 원앤투’로, 공개된 이미지 속 사랑스러운 핑크 컬러 스위치에 적힌 ‘텔 미 왓 유 원트(TELL ME WHAT YOU WANT)’라는 문구와 어우러져 이들이 새 앨범을 통해 어떤 이야기를 들려줄지 호기심을 자극한다.

이번 컴백은 지난해 11월 12일 정규 3집 ‘포뮬러 오브 러브: O+T=<3(Formula of Love: O+T=<3)’ 발표 이후 9개월 만이다.

트와이스는 해당 음반으로 지난해 11월 27일 자 빌보드 메인 차트 ‘빌보드 200’ 3위를 차지했다.

빌보드 ‘아티스트 100’ 부문에서도 10위에 올랐다.

한편 이번 앨범은 다음달 26일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시)에 정식 발매된다.

예약 판매는 오는 26일 오후 1시부터 전 세계에서 동시 진행된다.

이복진 기자 bok@segye.com

