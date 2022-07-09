[인사] 과학기술정보통신부 외

과학기술정보통신부 ◆과장급 전보 △국립전파연구원 전파시험인증센터장 오학태△국립전파연구원 전파환경안전과장 손창용
국가보훈처 ◆과장급 정기전보 △국립대한민국임시정부기념관 연구교육과장 이향숙△보훈심사위원회 사무국 심사1과장 강만희△보훈단체수익사업관리팀장 윤석진△국제협력담당관 박경미△보상정책과장 안진형△등록관리과장 강귀영△기념사업과장 용교순△공훈관리과장 강석두△복지정책과장 김석기△국립이천호국원장 이건숙△국립산청호국원장 배태미△서울지방보훈청 서울북부보훈지청장 이광현△〃 경기동부보훈지청장 염정림△부산지방보훈청 울산보훈지청장 이순희△〃 경남서부보훈지청장 이동희△대전지방보훈청 충북북부보훈지청장 어문용△대구지방보훈청 경북남부보훈지청장 강성미△제주보훈청장(인사교류) 양홍준
관세청 ◆과장급 전보 △대변인 이철훈△관세국경위험관리센터장 김현정△운영지원과장 강연호△행정관리담당관 이광우△감사담당관 이철재△감찰팀장 김창영△정보데이터기획담당관 한창령△빅데이터분석팀장 김지현△연구개발장비팀장 방대성△관세국경감시과장 성용욱△수출입안전검사과장 김한진△전자상거래통관과장 조한진△보세산업지원과장 김원식△심사정책과장 양승혁△조사총괄과장 손성수△외환조사과장 이동현△국제협력총괄과장 민희△원산지검증과장 이승필△인천세관 공항통관감시국장 백형민△〃 여행자통관2국장 김태영△〃 심사국장 정기섭△〃 조사국장 김혁△김포공항세관장 임현철△수원세관장 강병로△안산세관장 정광춘△서울세관 심사2국장 백도선△〃 조사1국장 남성훈△〃 조사2국장 이민근△천안세관장 김동이△부산세관 감시국장 김현석△용당세관장 이현주△창원세관장 강성철△울산세관장 심재현△목포세관장 염승열△군산세관장 최천식△중앙관세분석소장 양진철△관세청 김용익 최영환 황승호
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