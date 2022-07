차세대 보안 리더 BoB 11기 발대식 개최

차세대 보안리더 양성 프로그램(BoB) 11기 발대식에 참석한 교육생과 주요 내외빈이 기념촬영을 하고 있다. 한국정보기술연구원 제공

과학기술정보통신부(장관 이종호, 이하 과기정통부)와 한국정보기술연구원(원장 유준상, 이하 KITRI)은 4일 오후 서울 영등포구에 위치한 CCMM빌딩 서울시티클럽에서 ‘차세대 보안리더 양성 프로그램(Best of the Best, 이하 BoB)’11기 발대식을 개최했다.

발대식 현장에는 과학기술정보통신부 홍진배 네트워크정책실장, 하원 한국정보기술연구원 이사장, 이주영 前 국회부의장, 정우택·윤상현·안철수·이채익 국회의원, 이원태 한국인터넷진흥원장, 김한성 사이버작전사령관, 이동범 한국정보보호산업협회장, 임종인 고려대학교 석좌교수, 권은희 코리아사이버보안연합 공동대표, 장정숙 더좋은나라전략포럼 운영위원, 조현숙 코드게이트보안포럼 이사장, 류재철 BoB 자문위원장, 안용규 한국체육대학교 총장, BoB 자문단 및 멘토단, 11기 교육생 등 350여명의 인원이 참석하였으며, 현장에 참석하지 못한 인원은 유튜브 등 실시간 방송을 통해 온라인으로 참여했다.

차세대 보안리더 양성 프로그램(BoB) 11기 발대식에서 위촉장을 수여받은 신규 멘토와 유준상 한국정보기술연구원장이 기념촬영을 하고 있다.

발대식을 맞이하여 국내외의 각계각층에서 축하 인사를 전했으며, BoB 11기 교육생 임명식 및 선서와 함께 신규 멘토를 위촉했다.

오세훈 서울시장, 이원욱 국회 과학기술정보방송통신위원장, 정진석·우상호·이상민 국회의원, 이옥연 한국정보보호학회장, 이동범 한국정보보호산업협회장, 마이클 윌러 주한미국대사관 정보통신과 처장, 츠루호 요스케 일본 국회의원, 디엔원 탕 주한대만대표부 대사 등은 영상으로 축하의 말을 전했다.

차세대 보안리더 양성 프로그램(BoB) 11기 발대식에서 한국정보기술연구원 유준상 원장이 교육생들에게 축사를 전하고 있다.

정우택 국회의원, 이주영 前 국회부의장, 정수환 BoB 2대 자문위원장은 BoB 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 아울러, 지난 10년간의 역사를 담은 BoB 백서를 공개하며, 백서편찬 봉정식이 열려 많은 이목을 집중시켰다.

발대식에 참석한 과학기술정보통신부 홍진배 실장은 “러시아-우크라이나 전쟁을 통해 알 수 있듯이 현대 전쟁은 물리적인 충돌에 앞서 사이버 전쟁이 선행된다.”고 전하며, “정보보호 전문인력 양성의 중요성이 어느 때보다 강조되고 있으며 BoB는 정부가 가장 중요하게 생각하는 과정 중 하나이다. BoB 11기 교육생들이 정보보호 분야의 주역이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다.”고 격려했다.

차세대 보안리더 양성 프로그램(BoB) 11기 발대식에서 과학기술정보통신부 홍진배 실장이 교육생들에게 격려사를 전하고 있다.

KITRI 유준상 원장은“BoB가 정부·학계·산업계·언론계 등 여러 분야의 많은 관심과 지원 속에 오늘날까지 성장하며, 어느덧 10년을 맞이했다.”고 말하며, “정보보안은 무한한 가능성과 확장성을 지니고 있어 제2의 반도체이며, 정보기술력이 국가 경제의 핵심인 우리나라에서 정보보안은 정부의 전폭적인 지원을 반드시 필요로 하는 분야로서, BoB와 같은 인재양성에 정부가 적극 나서야 한다.”고 강조했다.

한편, BoB 11기는 총 1,145명이 지원하여 5.7 : 1의 경쟁률을 기록했으며, 서류전형, 인적성 검사, 필기시험 및 멘토단 면접 등을 거쳐 최종 200명의 교육생(멘티)을 선발했다. 발대식을 시작으로 7~8월 1단계 공통교육, 9~12월 2단계 팀 프로젝트를 수행하여 2단계까지의 결과에 따라 상위 30여명을 가린 후, 내년 1월부터 3단계 최종 경연을 거쳐 BEST 10을 선정할 예정이다.

