법제처 ◆부이사관 전보 △기획조정관실 기획재정담당관 송상훈△법제정책국 법제조정법제관 권준율
농촌진흥청 ◆과장급 승진 △국립원예특작과학원 운영지원과장 황현주△농촌지원국 청년농업인육성팀장 나상수△국립농업과학원 농업생물부 곤충양잠산업과장 최광호△국립농업과학원 농업생물부 양봉생태과장 한상미△국립농업과학원 농업생명자원부 생물안전성과장 류태훈△국립식량과학원 남부작물부 논이용작물과장 오기원△국립원예특작과학원 기술지원과장 장선화 ◆과장급 전보 △운영지원과장 류성렬△국립농업과학원 운영지원과장 최범석△국립식량과학원 운영지원과장 이근석△연구정책국 연구성과관리과장 왕희상△국립원예특작과학원 기획조정과장 우강하△국립농업과학원 농식품자원부 기능성식품과장 김진숙△국립식량과학원 중부작물부 수확후이용과장 김영△국립축산과학원 기술지원과장 정진영 ◆도(道) 농업기술원 국장 승진 △전남 농업기술원 기술지원국장 박용철△경북 농업기술원 연구개발국장 김종수 ◆3급 승진 △기획조정관실 혁신행정법무담당관 선준규△기획조정관실 지식정보화담당관 이병연△감사담당관 김윤수 ◆4급 승진 △기획조정관실 혁신행정법무담당관실 문석호△운영지원과 안태욱
행정중심복합도시건설청 ◆과장급 전보 △기획조정관실 혁신행정담당관 정래화△시설사업국 공공청사기획과장 송민철 ◆팀장급 전보 △기획조정관실 대외인니협력팀장 고성수
대한무역투자진흥공사 ◆1직급 승진 △다레살람무역관장 박해열△기획조정실 기획혁신팀장 임성주△투자기획실 투자전략팀장 정영수 ◆2직급 승진 △고객가치실 윤하청△전시컨벤션실 전략전시팀 온라인전시회PM 강성수△민스크무역관장 김동묘△사회적가치실 상생협력PM 김우정△인재경영실 임수주△중견기업실 이형석△헬싱키무역관장 박현성
한국산업인력공단 ◆1급 승진 △세종지사장 박세훈△충북북부지사장 하필규 ◆2급 승진 △윤리성과관리부장 남효준△정보화사업1부장 황학진△NCS활용지원부장 남궁장성△강원동부지사 이준헌△부산지역본부 김지연△경북서부지사 박종수 ◆1급 상당 전보 △직업능력국장 문현태△능력평가국장 남영문△서울강남지사장 임종진△강원동부지사장 박태훈△울산지사장 염명국△전북서부지사장 박정 ◆2급 상당 전보 △노무법무지원부장 이민화△홍보실장 윤명섭△능력개발전담주치의 도입제도기획팀장 이은정△중앙채점센터장 문희권△중앙발간센터장 정우식△외국인력기획부장 신길식△해외취업연수부장 신승길△해외취업지원부장 하채용△서울해외취업센터장 전문영△서울남부지사 김방준△서울강남지사 유화영 주관식△강원동부지사 이준헌 조승희△대구지역본부 이병이△경북지사 김태균△인천지역본부 김성철△경기지사 고정호 방만희△경기북부지사 박순신△경기동부지사 황윤상△경기서부지사 이현수△광주지역본부 권동호 최진규△전남지사 한현철△전남서부지사 문희숙△대전지역본부 윤지원△충남지사 강석주 노상석
한국금융연구원 ◆승진 △선임연구위원 이수진△2급 부장대우 이경화
한국표준과학연구원 △기획실장 배성수
한국로봇산업진흥원 ◆수석급 승진 △감사윤리팀장 주충호 ◆책임급 승진 △총무회계팀 이가희△안전보안팀 정현철 허범룡△기술지원팀 장대철△사업총괄팀 김종원
제주대 ◆서기관(4급) △입학관리과장 박시현
경상국립대 △학생과장 이정림△행정지원과장 김대훈△안전관리총괄행정실장 강민철△학술정보지원과장 박미숙△학술정보운영과장 서향선△제9행정실장(해양과학대) 이방주
세명대 △사회과학대학장 김계수△보건바이오대학장 이연종△한의과대학장 김호현△산학협력단장 금상수
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]