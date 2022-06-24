기획재정부 ◆실장급 인사 △차관보 이형일△세제실장 고광효△기획조정실장 홍두선
국토교통부 △미래전략담당관 김승범△국토교통과학기술정책팀장 최승욱△철도건설과장 오송천△철도투자개발과장 정수호△장관 정책보좌관 한승주△익산지방국토관리청 순천국토관리사무소장 전재이△익산지방국토관리청 광주국토관리사무소장 박국준
국세청 ◆서기관 승진 △혁신정책담당관실 김광대△감사담당관실 김시형△심사1담당관실 임식용△역외정보담당관실 김정태△상호합의담당관실 성혜진△법규과 강삼원△소비세과 서승희△부동산납세과 위찬필△조사기획과 이태연△국제조사과 전일수△대변인실 송평근△서울지방국세청 감사관실 김동근△″ 조사2국 조사1과 최행용△″ 조사4국 조사관리과 임정일△″ 국제조사관리과 배일규△중부지방국세청 조사3국 조사관리과 김영기△″ 운영지원과 허양원△인천지방국세청 부가가치세과장 서기열△대전지방국세청 운영지원과장 김종일△광주지방국세청 조사1국 조사관리과장 정장호△대구지방국세청 조사1국 조사관리과장 최원수△부산지방국세청 부가가치세과 조성용△″ 운영지원과 신관호 ◆기술서기관 승진 △국세청 정보화기획담당관실 우연희
중소벤처기업진흥공단 △비서실장 조승민△감사실장 박선준△인재경영실장 반정식△리스크준법실장 박미정△성과관리실장 이기원△사회가치실장 정지창△정보관리실장 박종효△기업금융처장 조우주△구조혁신처장 구현수△온라인수출처장 임지현△기업인력연수처장 조한교△부산경남연수원장 시호문△충청연수원장 박태인△수도권경영지원처장 박은숙△서울동남부지부장 이창섭△경기지역본부장 이병철△경기동부지부장 박창기△경기남부지부장 이성천△경기북부지부장 유권호△강원지역본부장 모혜란△충북지역본부장 정장식△대구지역본부장 김성규△경북지역본부장 이부희△경북동부지부장 심민수△울산지역본부장 이준호△경남지역본부장 이미자△경남서부지부장 박효철△수출마케팅사업처장 정동호
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