국토교통부 ◆과장급 전보 △주택임대차지원팀장 박동주△부동산개발정책과장 김성호△용산공원조성추진기획단 공원정책과장 전성배△원주지방국토관리청 강릉국토관리사무소장 김웅영△대전지방국토관리청 지역협력국장 김우현△대전지방국토관리청 충주국토관리사무소장 정용연
방송통신위원회 ◆과장급 전보 △국제협력담당관 김영주
공정거래위원회 ◆과장급 전보 △가맹거래과장 김성근△서울지방공정거래사무소 총괄과장 성경제△기업집단정책과장 민혜영 ◆과장급 승진 △대구지방공정거래사무소장 김진석
농촌진흥청 ◆승진 △국립농업과학원 농업공학부 수확후관리공학과장 손재용△국립식량과학원 중부작물부 재배환경과장 심강보 ◆전보 △청장 비서관 신재훈△국제기술협력과장 김황용
부산소방재난본부 ◆소방정 승진 △특수구조단장 정달근 ◆소방정 전보 △소방감사담당관 정석동△119안전체험관장 홍문식△북부소방서장 이상근
한국금융연구원 △은행연구실장 이순호△금융혁신연구실장 이대기△금융소비자연구실장 이수진△자본시장연구실장 김영도△보험·연금연구실장 이석호
국토연구원 ◆연구위원 승진 △국토계획·지역연구본부 조성철△국토환경·자원연구본부 안승만△주택·토지연구본부 이재춘 최명식△건설경제산업연구본부 안종욱△글로벌개발협력센터 정윤희△국가균형발전지원센터 김수진△부동산시장연구센터 전성제△기획경영본부 연구기획·평가팀 이정찬 조만석 ◆1급 행정원 승진 △기획경영본부 예산경영팀 박동신 ◆부연구위원 승진 △국토계획·지역연구본부 배인성
YTN △디지털센터 디지털에디터 임장혁
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