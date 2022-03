한국인 첫 EU 유럽기후대사 ‘에너지, 탄소중립 가이드라인’ 인수위 전달 계획

EU 홈페이지에 소개된 김정훈 유럽기후대사

지난달 25일 한국인 최초로 브뤼셀 유럽연합(EU)집행위원회에서 유럽기후대사에 공식 임명된 UN SDGs 협회 김정훈 사무대표(41)가 EU 그린딜 핵심 법안과 탄소중립 규정 설명서를 대통령직인수위원회를 비롯한 국내 산업계에 직접 전달할 계획이라고 16일 밝혔다.

설명서에는 원전과 LNG의 에너지 자원 활용 문제로 전 세계 산업계와 금융투자업계가 주목한 EU택소노미 ‘Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088’를 비롯해 지난해 12월 친환경 분류에 원전을 포함하여 발표한 위임법률(Delegated Act) ‘Taxonomy regulation delegated act-2022-631’, 그리고 글로벌 무역시장의 탄소세 기준으로 적용될 가능성이 큰 ‘CBAM: Proposal for a carbon border adjustment mechanism 2021/0214 (COD)’ 등이 설명되어 있다.

특히 한국 정부와 산업계의 탄소중립·ESG 정책에 큰 영향을 미치는 ▲원자력 ▲온실가스배출권거래제(ETS) ▲공급망 실사 제도(Due Diligence) 관련 내용도 포함되었으며, 그린 에너지전환과 탄소중립에 필수적인 지속가능금융 관련 방안도 담겨있는 것으로 알려졌다.

김정훈 대표는 글로벌 지속가능금융과 관련, 국제금융기관인 ICMA(국제자본시장협회)의 녹색채권·사회적채권·지속가능연계채권 원칙 워킹그룹 위원에도 참여하며, 올해 개정되는 ESG 채권원칙 프레임워크에 한국의 입장을 반영한 바 있다. UN SDGs 협회는 이를 바탕으로 현재 190조원 내외로 발행된 국내 기업의 ESG 채권 적정성과 사후보고 등을 점검하고, 상반기 내로 국제규정에 맞는 가이드라인 제작을 차기 정부에 건의하고 자문할 계획이다.

김정훈 유럽기후대사는 “지난 10일 미국 바이든 대통령과 윤석열 대통령 당선인과의 통화에서 기후 이슈가 주요 아젠다에 올랐고, 14일 대통령직인수위원회 안철수 위원장이 밝힌 다섯 가지 시대적 과제에서도 탄소중립과 지속가능한 사회가 강조됐다.” 며 “이러한 국내외 상황에 맞게 인수위에서 기후대응·탄소중립, 그리고 SDGs와 ESG분야의 정책이 다뤄지기를 건의할 계획이다"고 밝혔다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]