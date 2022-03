그룹 템페스트 루가 2일 오후 온라인 생중계로 진행된 데뷔 앨범 'It's ME, It's WE'(잇츠 미, 잇츠 위) 발매기념 쇼케이스에 앞서 포즈를 취하고 있다.

사진제공=위에화엔터테인먼트

