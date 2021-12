삼성전자, 美시장 ‘비스포크’로 공략 본격화

삼성전자가 글로벌 최대 가전 시장인 미국에서 맞춤형 가전 비스포크(BESPOKE) 가전(사진)을 본격적으로 확대한다.



삼성전자는 올해 1분기 미국 시장에 1도어, 상냉장·하냉동, 4도어 타입의 비스포크 냉장고를 도입한 데 이어 내년 1분기에는 4도어(프렌치도어), 3도어, 패밀리허브 등 3가지 모델을 추가로 선보인다.



삼성전자는 올해 ‘당신에게 맞는 냉장고를 디자인하라(Designed for you, by you)’는 콘셉트로 비스포크 냉장고를 미국시장에 선보였다. 2년차를 맞는 내년에는 현지에서 가장 인기 있는 대용량 모델 라인업을 강화해 비스포크 냉장고의 대중화를 이끈다는 계획이다.



미국 시장에 새로 도입할 4도어(프렌치도어), 3도어 타입의 비스포크 냉장고는 소비자의 라이프스타일과 취향에 따라 교체 가능한 도어 패널과 냉각기술, 편의 기능을 대거 탑재했다. ‘베버리지 센터’가 냉장고 내부에 있어 외부로부터 오염을 최소화해 위생적인 물 보관이 가능하다. ‘듀얼 오토 아이스 메이커’는 두 가지 형태의 얼음을 빠르게 만들어 준다.



삼성전자는 올해 하반기에 냉장고, 오븐레인지, 전자레인지, 식기세척기 등으로 구성된 ‘비스포크 키친 패키지’를 출시한 데 이어 내년에는 무선청소기 ‘비스포크 제트’ 등 리빙 제품까지 추가해 ‘비스포크 홈’을 본격적으로 선보일 예정이다.



양혜순 삼성전자 생활가전사업부 부사장은 “맞춤화, 모듈화, 세련된 디자인을 기반으로 한 비스포크 가전이 국내에서 가전 시장의 패러다임을 바꿨듯이 미국에서도 새로운 기준으로 자리 잡을 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

