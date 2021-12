글로벌 생활용품 기업 ㈜락앤락(대표 김성훈)이 ‘2021 베트남 소비자가 신뢰하는 100대 브랜드(TOP 100 Trust and Use Products and Services 2021, Vietnam)’에서 10년 연속 수상의 영예를 안았다.

락앤락은 소형가전과 텀블러 부문에서 10년 연속 수상했으며, 베트남 10대 핵심 산업 카테고리 중 ‘생활용품 및 인테리어’ 분야에 1위 기업으로 이름을 올렸다. 국내 기업으로서는 유일하게 6년 연속 10대 브랜드 타이틀을 거머쥐며, 다시 한 번 베트남 내 락앤락 브랜드 파워를 입증했다.

락앤락 소형가전과 텀블러는 우수한 품질과 기능을 비롯해 인테리어와 어우러지는 세련된 디자인, 브랜드 파워 등에서 전반적으로 높은 점수를 받았다.

