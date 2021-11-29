◆DB손해보험 인사
<임원 승진>
▲부사장 △법인사업부문 이창수 ▲실장 △감사실 임재환 ▲상무 △IT지원팀 최성환△경인사업본부 이한우△다이렉트사업본부 간인영△장기업무팀 장용준△법인2사업본부 최혁승△자동차보상본부 최홍준△재무기획팀 정영▲담당△영업교육팀 김장락△강남사업본부 현열석△전략사업본부 권순태△장기보상본부 이태호△총무팀 한순철△마케팅전략팀 송민호△신채널사업본부 임성훈△경영관리팀 최재붕△GA마케팅팀 문창준△해외사업본부 손석기△재무심사팀 박인배△법인마케팅팀 김병은
<임원 이동>
▲상무 △강북사업본부 이득수△개인마케팅팀 안승기△ 법인3사업본부 류석△호남사업본부 김형훈 ▲담당 △대구사업본부 김주택
<부서장 승진>
△신성장추진파트 이태훈△데이터전략파트 정승일△홍보파트 이준△경영관리파트 이정민△총무파트 정영록△정보보호파트 김대희△장기상품1파트 임학빈△장기상품2파트 이현미△장기보전파트 조광진△SIU지원파트 김춘환△수도권장기보상부 양기석△강북대인보상부 배영석△강남대인보상부 문병락△부산대인보상부 문용구△SMART대인보상1부 신용주△투자심사1파트 노종수△조직지원파트 김병극△원주사업단 정상주△안동사업단 배재철△충청本지원팀 전윤하△전주사업단 서정숙△GA영업지원파트 고경무△인터넷자동차사업부 인신영△재보험파트 배성원△상해보험1부 김현우△퇴직연금부 전상봉△소비자정책파트 박인준
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