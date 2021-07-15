여성가족부 ◆국장급 승진 △양성평등조직혁신추진단장 김숙자 ◆부이사관 승진 △가족정책과장 김민아 ◆과장급 승진 △홍보담당관 이정현△혁신행정담당관 신경식 ◆과장급 전보 △장관비서관 이정애△기획재정담당관 최문선△정보통계담당관 김애영△학교밖청소년지원과장 김영옥△아동청소년성보호과장 박선옥 ◆팀장직위 전보 △디지털소통팀장 장현경
국토안전관리원 ◆1급 승진 △감사실장 권혁기△미래혁신실장 문동현△영남지사장 오영석
인하대 △기획처장 백성현△대외협력처장 박현순△학생지원처장 정태욱△정보통신처장 권장우△정석학술정보관장 박혜영△경영대학원장 이민환△자연과학대학장 이익권△경영대학장 남두우△사범대학장 정기섭△사회과학대학장 김대호△프런티어학부대학장 김현철
IBK기업은행◆부행장 승진 △디지털그룹 문창환△혁신금융그룹 박청준 ◆지역본부장급 승진 △남부지역본부 신욱희△중부지역본부 오상진△경기남부지역본부 현권익△경남지역본부 박영종△리스크총괄부 김학필△검사부 김운영 ◆지역본부장급 전보 △인천동부지역본부 이장섭△경서지역본부 김인태 ◆본부 부서장 전보 △기업고객부 안봉희△기업고객부 소상공인고객팀 정의혁△퇴직연금부 여환숙△IBK컨설팅센터 정재훈△기관고객부 황성도△신탁부 김정훈△수탁부 윤석연△글로벌사업부 글로벌영업지원팀 강승균△자금부 김규섭△자금운용부 이동운△자금결제부 김영욱△경수경동여신심사센터 김홍표△경수경동여신심사센터 박영옥△부산울산여신심사센터 이효성△부산울산여신심사센터 김승언△대구여신심사센터 김재현△대구여신심사센터 최주현△호남여신심사센터 조계성△호남여신심사센터 문경배△프로세스혁신부 박병삼△디지털그룹(마이데이터사업Cell) 이재민△개인디지털채널부 김성한△IBK고객센터 최홍준△리스크감리부 박필희△경제경영연구실 정성진△정보보호부 개인·신용정보관리팀 박영경△검사부 이유정 ◆부서장 승진 △기업디지털채널부 박진현
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