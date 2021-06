美 바이든, G7서 대중 견제전선 구축 시험대 올라

G7 정상회의 참석차 영국을 방문 중인 문재인 대통령이 12일(현지시간) 영국 콘월 카비스베이 양자회담장 앞에서 참가국 정상들과 기념사진을 촬영하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 남아공 시릴 라마포사 대통령, 프랑스 에마뉘엘 마크롱 대통령, 영국 보리스 존슨 총리 , 문재인 대통령, 미국 조 바이든 미국 대통령. 두번째 줄 왼쪽부터 일본 스가 요시히데 총리, 독일 앙겔라 메르켈 총리, 캐나다 쥐스탱 트뤼도 총리, 호주 스콧 모리슨 총리. 세번째 줄 왼쪽부터 UN 안토니우 구테흐스 사무총장, 샤를 미셸 EU 정상회의 상임의장, 이탈리아 마리오 드라기 총리, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장. 콘월[영국]=연합뉴스

조 바이든 미국 대통령이 취임 첫 해외 순방지인 영국의 주요7개국(G7) 정상회의 둘째날에 중국의 강제노동 문제를 꺼내들었다. 바이든 대통령이 대(對)중국 강공책을 몰아붙이고 있지만 모든 G7 국가가 이에 동의하고 있지는 않다고 외신은 전했다. 중국을 최대 적수로 규정한 바이든 대통령이 대중 견제전선 구축에 있어 시험대에 올랐다는 평가다.

미 백악관은 12일(현지시간) 홈페이지를 통해 바이든 대통령과 G7 정상들이 이른바 ‘세계를 위한 더 나은 재건(Build Back Better for the World·B3W)’을 위한 파트너십을 시작한다고 밝혔다. 백악관은 특히 “G7 정상들과 만나 중국과의 전략적 경쟁을 논의하고 저소득 및 중산층 국가들의 엄청난 인프라 수요를 충족시키기 위한 구체적인 조치를 약속했다”고 밝혔다. B3W는 사실상 중국의 거대 경제권 구상인 ‘일대일로(一帶一路)’ 견제 프로젝트다.

백악관은 “바이든 대통령은 G7 파트너들과 B3W라는 과감하고 새로운 글로벌 인프라 이니셔티브를 시작하기로 합의했다”면서 이는 가치중심, 높은 수준의 투명한 인프라 파트너십이라고 설명했다. B3W를 통해 기후 및 보건, 디지털 기술 등 4개 분야에 민간 부분 자본을 동원하는 데 협력하기로 했다고 덧붙였다.

미 행정부 고위당국자는 전날 “12일 오전 (G7 정상회의) 세션은 중국에 관한 것”이라고 소개했다. 이어 “미국과 세계의 많은 파트너 국가, 우방국은 중국의 일대일로 이니셔티브에 오랫동안 회의적이었다”라며 “중국 정부는 투명성이 부족하고 환경과 노동 기준이 빈약하며 많은 나라를 더 나쁘게 만드는 접근법을 보여줬다”고 비판했다. 이 당국자는 또 “바이든 대통령이 회의에서 위구르족 등 소수 민족을 상대로 한 중국의 강제노동 문제도 언급할 것”이라면서 “바이든 대통령은 동료 정상들에게 강제 노동에 관한 구체적인 행동을 압박할 것”이라고 밝혔다.

바이든 대통령은 실제 G7 정상들에 중국 신장 위구르족과 소수민족을 겨냥한 중국의 강제노동 관행에 대해 공개적으로 규탄하는 내용을 공동성명에 반영할 것을 촉구했다고 한다. 인권을 고리로 한 대중 공세를 강화하고 있는 것이다. 바이든 대통령은 특히 “강제노동은 인간 존엄성에 대한 모욕이자 불공정한 무역 경쟁의 악랄한 사례라는 점을 전 세계에 분명히 할 필요가 있다”고 강조한 것으로 전해졌다. 미 당국자도 세계 공급망에서 강제노동으로 생산된 중국 제품을 퇴출시켜야 한다고 촉구했다.

G7 정상회의에 참석 중인 문재인 대통령 부부와 조 바이든 미국 대통령이 12일 오후(현지시간) 영국 콘월 카비스베이 호텔 앞 해변에 마련된 만찬장에서 에어쇼를 기다리며 환담을 나누고 있다. 콘월[영국]=연합뉴스

바이든 대통령은 G7 정상회의를 시작으로 동맹 규합과 다자주의를 기치로한 대중국 압박을 강화하고 있지만 일부 정상들은 온도차를 보이고 있다고 외신은 전했다.

AP통신은 “일부 유럽 국가는 중국과의 분열을 우려해 (행동을) 주저한다”면서 “G7 정상이 이런 조처를 할지는 분명하지 않다”고 분위기를 전했다. 미국의 의도에 휩쓸려 대중 강경일변도로 나가는 것이 국익에 부합하지 않는다고 생각하는 국가들이 여전하다는 것이다.

워싱턴포스트(WP)도 “바이든 대통령은 G7이 중국에 대해 더욱 강경한 노선을 취하라고 요청하지만 모든 동맹이 열광하는 것은 아니다”라고 말했다. 연간 수백만대의 자동차를 중국에 수출하는 독일, 중국의 이웃이자 교역 상대국인 일본, 일대일로에 동참한 이탈리아를 예로 들었다. 블룸버그 통신도 “G7이 중국의 영향력에 대응하려는 미국의 강한 압력에 옥신각신한다”며 “바이든 대통령이 중국에 좀 더 매파적인 자세를 취하려 하지만 일부 다른 정상은 G7이 노골적인 반중 블록으로 비칠 위험성을 경계한다”고 전했다.

워싱턴=정재영 특파원 sisleyj@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]